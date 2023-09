元BiSHのメンバー6人のソロインタビュー集「A new path for BiSH members」が9月13日に発売されることが決定。SWの通販サイトでの予約受付がスタートした。

「A new path for BiSH members」はSWによるZINE「FUCK and FUCK」の最新号。6月下旬の東京・東京ドームでのワンマンライブをもって解散し、翌日からソロとして新たな一歩を踏み出した元BiSHのメンバーがどのようなことを考え、どのような未来を思い描いているのかなどについて答えるインタビューが、撮り下ろし写真とともに掲載される。

なお元BiSHのメンバーは、それぞれのポテンシャルを生かして活動中。アイナ・ジ・エンドは岩井俊二監督の映画「キリエのうた」で主人公を演じ、セントチヒロ・チッチはソロプロジェクト・CENT名義で1stアルバム「PER→CENT→AGE」を発表した。モモコグミカンパニーはワタナベエンターテインメントに移籍して文化人となり、ハシヤスメ・アツコはホリプロに移籍してバラエティを中心に、リンリンは独立してMISATO ANDO名義でアートを軸に活動。アユニ・Dは個人事務所・株式会社浪漫惑星を設立してソロバンドプロジェクト・PEDROで活動している。