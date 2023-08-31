東京・渋谷CLUB QUATTROのライブ企画「NEW VIEW」の最終ラインナップが発表された。
「NEW VIEW」は渋谷CLUB QUATTROが1988年のオープンから今年で35周年を迎えることを記念したアニバーサリー企画。その最終ラインナップとして、くるりとカネコアヤノ、RHYMESTERとODD Foot Works、EGO-WRAPPIN'とDJ Salのツーマンライブが追加された。イープラスでは9月11日18:00までチケットの先行予約を受け付けている。
SHIBUYA CLUB QUATTRO 35TH ANNIV.「NEW VIEW」最終発表
くるり × カネコアヤノ
2023年10月20日（金）東京都 渋谷CLUB QUATTRO
＜出演者＞
くるり / カネコアヤノ
RHYMESTER × ODD Foot Works
2023年11月4日（土）東京都 渋谷CLUB QUATTRO
＜出演者＞
RHYMESTER / ODD Foot Works
EGO-WRAPPIN' × DJ Sal
2023年11月9日（木）東京都 渋谷CLUB QUATTRO
＜出演者＞
EGO-WRAPPIN' / DJ Sal