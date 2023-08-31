Samsung EVOシリーズのSSDがビックカメラで安い！ PS5最適モデルも対象

Samsung製SSDを日本国内で正規代理店として取り扱うITGマーケティングは8月30日、ビックカメラ核店舗やWebサイトにおいて、SamsungのSSDを対象にセールを実施すると明らかにした。約10～15%前後の割引が適用されている。

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「980 PRO with Heatsink（1TB/2TB）」「980 PRO（1TB/2TB）」「970 EVO Plus（2TB）」など、幅広い製品が割り引かれるセール施策。「980 PRO with Heatsink（1TB/2TB）」では、PS5本体またはPS5ソフトと同時購入で10%引きも適用される。

対象モデル 容量 これまでの販売価格 セール価格
970 EVO Plus 2TB ¥17,760 ¥15,540
980 PRO 1TB ¥13,980 ¥12,210
980 PRO 2TB ¥22,870 ¥19,980
980 PRO with Heatsink 1TB ¥15,320 ¥13,320
980 PRO with Heatsink 2TB ¥24,210 ¥21,090
870 EVO 1TB ¥11,090 ¥9,980
870 EVO 2TB ¥17,760 ¥15,540
870 EVO 4TB ¥34,430 ¥31,090
870 QVO 8TB ¥77,560 ¥66,450