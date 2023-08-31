Samsung EVOシリーズのSSDがビックカメラで安い！ PS5最適モデルも対象

Samsung製SSDを日本国内で正規代理店として取り扱うITGマーケティングは8月30日、ビックカメラ核店舗やWebサイトにおいて、SamsungのSSDを対象にセールを実施すると明らかにした。約10～15%前後の割引が適用されている。
「980 PRO with Heatsink（1TB/2TB）」「980 PRO（1TB/2TB）」「970 EVO Plus（2TB）」など、幅広い製品が割り引かれるセール施策。「980 PRO with Heatsink（1TB/2TB）」では、PS5本体またはPS5ソフトと同時購入で10%引きも適用される。
|対象モデル
|容量
|これまでの販売価格
|セール価格
|970 EVO Plus
|2TB
|¥17,760
|¥15,540
|980 PRO
|1TB
|¥13,980
|¥12,210
|980 PRO
|2TB
|¥22,870
|¥19,980
|980 PRO with Heatsink
|1TB
|¥15,320
|¥13,320
|980 PRO with Heatsink
|2TB
|¥24,210
|¥21,090
|870 EVO
|1TB
|¥11,090
|¥9,980
|870 EVO
|2TB
|¥17,760
|¥15,540
|870 EVO
|4TB
|¥34,430
|¥31,090
|870 QVO
|8TB
|¥77,560
|¥66,450