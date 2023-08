マカロニえんぴつ『クレヨンしんちゃん』『ドラえもん』で…大人になって涙した理由

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月30日(水)の放送は、マカロニえんぴつがゲスト出演。この日リリースされたメジャーセカンドフルアルバム『大人の涙』にちなみ、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、“涙したエピソード”を聞きました。COCO教頭:マカロニえんぴつ先生は、よく泣いちゃうタイプだったりします?はっとり(Vo./Gt.):あんまり人前では泣かないかもね。こもり校長:涙もろいメンバーはいます?はっとり:ギターのよっちゃん(田辺)は、映画『クレヨンしんちゃん』の試写会に行ったときに、エンドロールでギャンギャン泣いてました。田辺由明(Gt.):泣きましたね(笑)。COCO教頭:ギャン泣き(笑)。こもり校長:映画とか作品を観ると涙しちゃうほうですか?田辺:そうですね。もともとは泣かないタイプだったんですけど、この歳になったら泣くようになりましたね(笑)。COCO教頭:涙腺が弱くなるやつね。こもり校長:“歳を重ねると……”というのは、本当にあるんですかね?田辺:なりましたね。なんかウルっときちゃう、みたいな。はっとり:CMを観ていても泣いちゃうことがある(笑)。こもり校長:それは(もともと)泣くタイプですね(笑)。はっとり:俺は、1人だと泣くんですよ。俺はおばあちゃんっ子だったのもあって、おばあちゃん系の映画とか……『ドラえもん』でのび太がおばあちゃんに会いに行く映画があるんですけど、おばあちゃんが出てきただけで泣いちゃいます。COCO教頭:動物系はどうですが?はっとり:動物系は、悲しくて観れないこともありますね。昔、『クイール』という盲導犬の映画を観て、マジでつらかったもん。田辺:わかるわかる。こもり校長:高野先生は、涙することは……?高野賢也(Ba.):めちゃくちゃあります。戦地から帰ってきたアメリカ兵が、家族にサプライズする……。COCO教頭:動画がありますよね。高野:あの、まとめられた動画を観ると……!はっとり:あれ、泣けるね。それで言うと、耳の不自由な人が、初めて補聴器を付けて聴こえたときのリアクションを観て……「よかったねぇ」って泣いちゃったりします。COCO教頭:わかるわ~。はっとり:俺ら、全然泣く人だったわ。全員:(笑)。こもり校長:長谷川先生はどうですか?長谷川大喜(Key.):なんだろう……? けっこうお酒が入ると、自分ができなかったことを伝えたくなる瞬間はありますね。あまり褒めることが得意じゃないから、お酒の力を借りて「作ってくれた曲が良かった」とか「ああいうプレイがすごいよね」って伝えるというか……。はっとり:口下手だから、自分の気持ちを伝えたときに泣いちゃう感じ?長谷川:そうそう。「やっと伝えられた」という感じ。はっとり:たしかに、泣いてる大ちゃんは見たことある……(笑)。この日の放送では、「涙の理由」をテーマに……・「この夏、憧れの先輩をお祭りに誘ったけど、部活の大会と被って行けなくなりました」という16歳・「勉強合宿に英作文をやらないまま行ってしまったけど、隣のクラスの名前も知らない男子がフォローしてくれました」という16歳・「野球部の3年生の先輩が最後の大会で負けたときに、自分たち1年にも“次はお前らだぞ”と声をかけてくれました」という16歳と電話をつなぎ、それぞれのエピソードを聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★8/28(月)~9/1(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★