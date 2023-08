マカロニえんぴつ「音に迷いがない」「やってきたことが深まっている」 ニューアルバム『大人の涙』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月30日(水)の放送は、マカロニえんぴつがゲスト出演。この日リリースされたメジャーセカンドフルアルバム『大人の涙』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が感想を伝え、楽曲制作の変化やアルバムへの思いを聞きました。COCO教頭:今回のアルバムを聴かせていただいたんですけど、一言で言うとビュッフェみたいでした。ビュッフェって、一周しても足りないんですよ。何回も食べたくなるし……和食だけじゃなくて、イタリアンもあればフレンチもあって、めちゃめちゃ盛りだくさんなんですよ。はっとり(Vo./Gt.):ジャンルを問わずね。COCO教頭:さらに、番組スタッフとも話したんですけど、「全部にイントロがある」って思ったんです。はっとり:本当だ!高野賢也(Ba.):たしかに!COCO教頭:今の時代って、TikTokとかインスタとかでは早くサビが欲しい、オチが欲しいという傾向があるのに……。はっとり:たしかに、短い傾向にあるね。COCO教頭:はい。なので、イントロを付けたいきさつがあるのかな? と思いました。こもり校長:これは、結成10周年を経てのアルバムじゃないですか。そういう、時間の流れは意識しましたか?はっとり:去年はちょうど10周年だったので意識しましたけど、それが過ぎてしまったので、また目の前のことに向かっていくのがロックバンドのサガですから。特には考えてないですね。でも、やってきたことが自然と音に出たときは嬉しいですね。「これは続けてきた結果のアレンジか」とか、「あの時にいろいろやって失敗したからシンプルになったんだ」という軌跡を感じると、「頑張ってやっているな」と誇らしく思う瞬間はたまにあります。こもり校長:今回のアルバムは、僕的にはすごくディープに聴こえたんです。音も楽曲の仕上がりも、なんか深いなというか……音の厚みもすごく感じるし、ジャンルの幅もそうですし。「そんな深いところまでふざけるか」という曲もあったりとか。タイアップ曲もあるし、とにかくいろんな角度からの深さを感じたんです。長く活動することで、メンバーとのコミュニケーションも変わってきて、この変化を感じるのかなと思ったりしました。はっとり:たしかに、あんまり伝えなくても伝わることが増えました。例えば僕のイメージがあったときに、前は過剰に説明していたんですけど、(今では)ファっと弾いたときに「あ、イメージを汲み取ってくれているんだ」と思ったり、メンバーの演奏を聴いて「すごく懐が深くなっているから、これは任せられるな」と思ったり。やってきたことが、深まっているのかなと思いますね。それと同時にメンバーが作る曲も増えたから、俺も汲み取ろうとするし。そういう意識が相互に生まれて、前よりバンドしている感じが増しましたね。こもり校長:メンバーが作った曲を受け取ったときの、ファーストインプレッションはどんな感じなんですか?はっとり:(キーボードの)大ちゃんなんかは、もともと畑がロックじゃないんです。もともとエレクトーンを専門でやっていたから、ジャズ、フュージョンなんです。だから、大ちゃんが投げる球は、ほかの3人には新鮮なんですよ。田辺由明(Gt.):うん。はっとり:しかも鍵盤からの発想って、ギターやベースの弦楽器とはルーツが違って「これはおもしろいな」と思っていますね。高野:出てこないよね。はっとり:賢也とかよっちゃん(田辺)が作る曲は、「あれっぽいね、あれがしたいんだ」というのは伝わるけど……。そのときに聴いているモードがデモ音源に出るのが、この2人ですね。こもり校長:へー!はっとり:曲によっては、ポップなものから……もともとヘヴィメタも好きだから、ヘヴィなものも作ったりで新鮮。俺は聴いていて楽しいです。ただ、歌が入ってないんです。ボカロでデモを作っているから……。こもり校長:あー! はいはい!はっとり:「これ、俺が歌ったらどんな感じになるんだろう?」って……。長谷川:それは、作っていても想像できないんです。いいメロディかどうかも、判断つけづらいんですよね。はっとり:俺がその機械(デモ音源)の音程を覚えて、仮歌を入れたときに広がるよね。「これは、マカロニに還元してもよさそう」とか「ちょっと地味かも」とか……トーン、キーがあるから。自分の声のスイートポイントが難しいと思っていて、低すぎるとおいしくないんですよ。高すぎるとワンマンできついんですよ。その葛藤が……!全員:(笑)。高野:でも、どんな曲を持っていっても歌いこなしてくれるし、ちゃんとマカロニえんぴつの曲になるな、と毎回思っています。こもり校長:そこの安心感は絶大ですか?田辺:そうですね。作りながら「はっとりが歌ったらどうなるだろう?」とは考えていますけど、実際にやってみないとわからなかったりするんですよ。でも、大ちゃんがどんなジャンルの曲を持ってきても、はっとりの声で歌うとマカロニえんぴつの曲になりますね。こもり校長:あらためて、この『大人の涙』は、マカロニえんぴつ先生にとってどんなアルバムになりましたか?はっとり:潔さがある。迷いがない、という意味で……。前作は、“Lookin' for”状態で作ったんです。1年半前に作ったメジャーファーストアルバムの『ハッピーエンドへの期待は』は、良かったんです、良かったんですけど……「これでいいのか?」と試して、試行錯誤したら行き止まりでまた戻って……と、いろいろマップを作りながら精査する、形よくする、トリートメントする前に出しちゃってたから、ある意味荒削りで迷いのアレンジなんです。そういうのも実験的でいいなと思うんですけど……。高野:そうね。はっとり:今回はそういうのを経て「こう行ったらこうなる」「これは、こういうふうに再現できる」と、自分たちのマップがけっこう出来上がった状態で作ったから音に迷いがない、というのがすごくあると思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★8/28(月)~9/1(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★