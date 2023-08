KEYTALK「やるしかないから」「目の前にあることをコツコツと」“受験が不安”な10代におくる『Oh!En!Ka!』

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが毎週登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。8月のマンスリーアーティストは、4ピースバンドのKEYTALKです。8月30日(水)の放送では、ギターの小野武正さんとボーカル&ギターの寺中友将さんが、「受験が不安」というお悩みにエールを送りました。KEYTALKのみなさん、こんにちは!私は高校3年生で、大学受験に向けて日々勉強しています。計画を立てて、毎日やるべきことをやっているはずなのに、受験に対する不安が拭えません。どうすればよいでしょうか?小野:受験ですか〜。大変だよね寺中:大変だ。小野:不安はあると思うけど、やるしかないから。「ダメになっちゃうかも」って考えずにね。まあでも、頑張っているからこそ不安だとは思うけれども。寺中:まあね。周りにも大学受験するって人たちいっぱいいると思いますけど、みんな不安だからね。小野:うん、みんな不安よ……だし、まあどうにでもなりますよね? 気を楽にいったほうがいいですよ。寺中:そうだよ。もし第一志望がダメだったとしても、「むしろあっちじゃなくてよかったね」っていうことは絶対あるよね。小野:全然ある。寺中:一生懸命やることに対して、絶対後悔することはないから。小野:ない! 「あの時頑張ってよかったな」っていうのは、結果がどうあれ、その過程としてあるから。寺中:そう。頑張ったってことは、自分の中に残りますから。今、計画を立てて、毎日やるべきことやってるんだよね。素晴らしい!小野:すごいことですよ。やることが大事だからね。目の前にあることを1個ずつコツコツとやる、っていうのが大事なんでね。寺中:うん。そのままで大丈夫だと思います。小野:では、僕らから“エールを送る”という気持ちで、この曲にしようと思います……!寺中:受験勉強を頑張っているみんなにも向けたいね。僕らには応援することしかできないから。僕らも一生懸命やっていこうと思います(笑)。一緒に頑張りましょう!小野:頑張りましょう!今回選曲された「Oh!En!Ka!」は2017年リリースのアルバム『PARADISE』に収録されています。また、8月30日(水)には、ニューアルバム『DANCEJILLION』をリリース。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★8/28(月)~9/1(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★