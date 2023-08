イングランドのリーグ杯であるカラバオ・カップ(EFLカップ)3回戦の組み合わせ抽選が30日に行われ、対戦カードが決定した。

欧州大会出場クラブを除くプレミアリーグのクラブが参戦した2回戦ではチェルシーやウルヴァーハンプトンなどが順当に突破した一方で、1部同士の対決となったフルアムとトッテナムの一戦はPK戦の末にフルアムが勝利するなど、早くも1部のクラブが敗退する結果にもなった。

3回戦からは2回戦を突破した24クラブに加え、欧州大会出場クラブも新たに参戦する。組み合わせ抽選の結果、昨季の大会王者であるマンチェスター・ユナイテッドはクリスタル・パレスと、マンチェスター・シティはニューカッスルと対戦することが決定した。

そのほか、三笘薫が所属するブライトンはチェルシーと、冨安健洋が所属するアーセナルはブレントフォードと、遠藤航が所属するリヴァプールはレスターとそれぞれ対戦する。

9月25日から始まる週に開催されるカラバオ・カップ3回戦の対戦カードは以下の通り。

イプスウィッチ・タウン(2部) vs ウルヴァーハンプトン(1部)

エクセター・シティ(3部) vs ルートン・タウン(1部)

アストン・ヴィラ(1部) vs エヴァートン(1部)

マンチェスター・ユナイテッド(1部) vs クリスタル・パレス(1部)

ポート・ヴェイル(3部) vs サットン・ユナイテッド(4部)

ブラッドフォード・シティ(4部) vs ミドルズブラ(2部)

ボーンマス(1部) vs ストーク(2部)

リンカーン・シティ(3部) vs ウェストハム(1部)

ブレントフォード(1部) vs アーセナル(1部)

チェルシー(1部) vs ブライトン(1部)

サルフォード・シティ(4部) vs バーンリー(1部)

フルアム(1部) vs ノリッジ(2部)

ブラックバーン(2部) vs カーディフ(2部)

リヴァプール(1部) vs レスター(2部)

ニューカッスル(1部) vs マンチェスター・シティ(1部)

マンスフィールド・タウン(4部) vs ピーターバラ(3部)