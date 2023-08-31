日本サッカー協会（JFA）は31日、9月に行われる海外遠征に臨む日本代表メンバーを発表した。
日本代表は9月9日（土）にドイツ／ヴォルフスブルクでドイツ代表と国際親善試合を戦った後、同12日（火）にベルギー／ヘンクでトルコ代表とのキリンチャレンジカップ2023を予定している。なお、現地時間20時45分（日本時間10日3時45分）にキックオフ予定のドイツ戦はNHK・総合テレビで、現地時間14時20分（日本時間21時20分）キックオフ予定のトルコ戦は日本テレビ系にてそれぞれ全国生中継されることも決定している。
メンバーには遠藤航（リヴァプール）や三笘薫（ブライトン）、鎌田大地（ラツィオ）らが順当にメンバー入り。また、冨安健洋（アーセナル）や田中碧（デュッセルドルフ）らが復帰をしたほか、毎熊晟矢（セレッソ大阪）が初招集を果たした。
発表されたメンバー26名は以下の通り（※は初招集）。
▼GK
シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）
中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▼DF
谷口彰悟（アル・ラーヤン／カタール）
板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
森下龍矢（名古屋グランパス）
町田浩樹（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）
毎熊晟矢（セレッソ大阪）※
冨安健洋（アーセナル／イングランド）
伊藤洋輝（シュトゥットガルト／ドイツ）
橋岡大樹（シント・トロイデン／ベルギー）
菅原由勢（AZ／オランダ）
▼MF／FW
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）
古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
鎌田大地（ラツィオ／イタリア）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フライブルク／ドイツ）
伊藤敦樹（浦和レッズ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）