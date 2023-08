景井ひな WATWING・鈴木曉、八村倫太郎と初対談「学生時代はどんな生徒だった？」

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。8月29日(火)の放送では、同じ事務所に所属するWATWINGの鈴木曉さんと八村倫太郎さんがゲスト出演。ほぼ初対面ということで、メンバーでの役割やどんな学生時代を送ったか、などを質問しました。景井:お二人とは、一応初めましてですよね……?鈴木:ちゃんとしゃべったことはないですね。事務所で会って挨拶するぐらい。八村:そうですね。景井:WATWING先生は、6人組ボーイバンド。メンバー全員がリードボーカルかつメインダンサーであり、トラック制作やコレオグラフィーも自ら手がけるトレンドを作り上げているみなさんです!鈴木・八村:ありがとうございます!景井:これって、担当分けとかあったりするんですか?八村:明確な担当分けはないですね。ただ、毎日メンバーで揃ってダンスの練習をしていて……練習のメニューも、自分たちで考えるんですけど。例えば引っ張っていくのは、ダンスが得意なメンバーだったり、歌が得意なメンバーだったり、MCが得意なメンバーだったり……そういう認識みたいなのはあるんですけど。明確に、自分たちで担当分けはしてないですね。景井:お二人が得意なものは?八村:“好き”で言わせてもらうと、しゃべるのが好きでライブではMCをやらせていただいたり、練習の時に引っ張ったり……っていうのはやっています。鈴木:“ここを見てほしい”っていうのであれば、僕は自分の歌を聴いてほしいです!景井:お二人は、学生時代どんな生徒だったんですか?鈴木:もうガリ勉でしたね!八村:嘘つくな! そんなくるくるパーマみたいな頭して!鈴木:ずっとこれじゃないから!景井:(笑)。八村:でもガリ勉は嘘やろ!鈴木:まぁ……勉強苦手、体育大好き少年でしたね。勉強よりも、毎日体育がよかったらいいな、って思いました! 倫太郎は?八村:僕は結構、熱血学生みたいな感じでしたね。割と文武両道したいぞ! みたいなタイプで、学級委員もやっていましたね。景井:え!? 率先して……?八村:めっちゃびっくりしてるやん(笑)。鈴木:この人、めっちゃ頭いいっすよ!景井:そうなんですか!?八村:うん、まあちょっと……これ難しいですよね。実際にいい、ってちょっと難しいじゃん(笑)。鈴木:うわ! 調子に乗り始めちゃった。ごめんなさい!景井:(笑)。このほかには、『服を買うならお店派?ネット派?』、『カラオケで必ず歌う曲は?』という質問にも回答しました。WATWINGは、8月30日(水)にメジャーファーストアルバム『Where』をリリース。この日の放送では、アルバム収録曲の「Let’s get on the beat」をオンエアしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★8/28(月)~9/1(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★