SUPER BEAVER「舵は何度でも切り返せる」進路で悩む10代に伝える“選択”より大事なこと

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月29日(火)の放送は、SUPER BEAVERがゲスト出演。「SUPER BEAVER先生と話そう」をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)とともに、電話をつないだリスナーの相談に乗りました。そのなかから、"進路選択"についての悩みを明かした17歳のリスナーとのやり取りを紹介します。進路について相談があります。将来のことを考えると「本当にこれでいいのかな」と思ってしまって、自分の進路がわかりません。SUPER BEAVER先生は、自分の進路に迷いはなかったですか?こもり校長:悩んでいる進路は何なの?リスナー:もともとは看護師を目指して、5年間の看護学校に入っていたんです。でも、去年のいまごろ体調を崩してしまって、そこから心と体のバランスがとれなくなって、退学しちゃったんです。今は通信制の学校に通っているんですけど、今後大学などに行くにしても、このまま看護の道でいいのかな、と思っている自分もいて……。本当にそれが正しいのかよくわからなくて、SUPER BEAVER先生の意見が聞きたいです。渋谷龍太(Vo.):それは迷うよね。でも、めちゃくちゃ可能性があるよね。言ったら、何でもできる、ということだと思うのね。だから迷うんだと思うんだけど……でも、結局は何かしらに決めないといけないというか。そういう時が来るわけじゃない。何かしらに舵を切るわけだけど、舵を切ったあとのほうが大事な気がするんだよね。リスナー:はい。渋谷:舵を切ったあとに、その自分で選んだことに対して、自分がどれだけ時間や気持ちを注ぎ込めるか……というのが、すごく大事になってくると思うんだよね。この先、「あっちの道を選べばよかったな」はおそらくずっとあるよ。でも選んだからには、「こっちを選んでよかったな」としていく時間が大切だと思うね。でも……今、これを言うなよ、って思うよね(笑)。柳沢亮太(Gt.):でも、大人になって思ったのは、舵は何度でも切り返せる、ということかな。渋谷:そうだね。柳沢:切るときは一方向にしか行けないから、覚悟がいちいち必要だけど……戻ることはおそらく難しいけど、「いまからあっちに行ってみよう」と舵を切り直すのは可能なんじゃないかな、と思うね。リスナー:なるほど。柳沢:"まだ"なのか"もう"なのかわからないけど、17歳というのは……さっき渋谷が言ったように、これからの可能性をものすごく秘めているから。それが絶対に正しいかなんて、我々の年齢ですらまだわかってないからね。だから、「意外とあとからでも舵は切れるかも」というのは、頭の片隅に置いといていいかなと思うね。渋谷:ハンドルを重くしないほうがいいかもね。こもり校長:人生って、一生選択続きだと思うんです。大きい選択も小さい選択もあって、「今日は何を食べよう」も選択だし、「将来どうしよう」も選択だし。渋谷:そうだね。こもり校長:ビーバー先生は、これまでに大きい選択ってありましたか?上杉研太(Ba.):何度もあったね。渋谷:このラジオの間にも打ち合わせをしてたのよ。それも、すっごい細かい選択だった。「これをやる、あれはやらない」ってすごく小さい舵をいっぱい切ったんだけど、本当に選択の連続よね。藤原"35才"広明(Dr.):うんうん。渋谷:(あれが)大きい選択だったのかもしれないな、というのを今になって気づくこともあるし。一大決心をして切った舵が意外とそうでもなかった、みたいなこともあるし。いろいろ経験しているから……マジでわかんないんだよね(笑)。藤原:でも、1個1個にすごく悩んだな、という記憶はあるから。悩むこと自体はいいことだと思うよ。上杉:どっちを選んでも、結果は変わらなかったりするかもしれないしね。渋谷:適当に切った舵でなければ……。上杉:しっかり考えていればね。こもり校長:(リスナーに)どう? 今、何を思う?リスナー:「もう全部どうでもいいかな」という感情に溺れていたんですけど、SUPER BEAVER先生の"選択の連続"のなかで、"何を選んでも、なるようにしかならない"と言いますか……自分の選択を大事にしたいなと思いました。SUPER BEAVER:素敵だね。こもり校長:これからも大変なことがあると思うけど、頑張ってね!柳沢:一緒に頑張ろう!リスナー:はい、ありがとうございます!