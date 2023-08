SUPER BEAVER「外でやれ！」「電波に乗せて話すことか！」ラジオ番組で『ポケモンGO』の話

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月29日(火)の放送は、SUPER BEAVERがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、2ヵ月ぶりの再会を喜びました。登場時のトークを抜粋して紹介します。SUPER BEAVERは、最近では4月と6月に出演。毎回、次回出演のタイミングを予告するのですが、今回は「次は夏に」という約束を守っての登場となりました。こもり校長:SUPER BEAVER先生はお久しぶりですね~。柳沢亮太(Gt.):空いたよね~。渋谷龍太(Vo.):全然だよ! このスパンで来させていただいてありがとうございます!こもり校長:(6月27日以来)2ヵ月ぶりだそうです。聞いた話によると、僕がSCHOOL OF LOCK! をやってきて最多(出演)アーティストらしいです。渋谷:意外性がないよね。「そうだよな」って思った(笑)。こもり校長:最近では、準レギュラー講師のSUPER BEAVER先生と呼ばれています。SUPER BEAVER:ありがとうございます!こもり校長:『ポケモンGO』のフレンドにもなりましたね。上杉研太(Ba.):そうそう!こもり校長:先週はレックウザが出ましてね。藤原“35才”広明(Dr.):あれって1日しか出ないの?上杉:そう!藤原:言ってよ! 俺、次の日に出るかと思ってさ、捕まえられなかった……!柳沢:外でやれ!渋谷:電波に乗せて話すことか!全員:(笑)。こもり校長:お互い仕事があるのに、招待とか送りまくっちゃって(笑)。上杉:「ダメだ!」「俺、山梨!」ってね。柳沢:外でやれ!!!渋谷:夏が終わるんだぞ!こもり校長:そうだ……(笑)。もう夏が終わりますけど、ビーバー先生はたくさんフェスに出てますよね。渋谷:無理やり台本に乗っかったな(笑)。もっと上手にできる人でしょ!こもり校長:今日は、楽しいだけでしゃべってる……(笑)。藤原:この間、一緒だったよね?こもり校長:新潟(8月26日開催の「音楽と髭達2023 - WA -」)で一緒だったの。渋谷:前後でね。こもり校長:バトンパスできるのが本当に楽しみだったの。GENERATIONS先生のあとにSUPER BEAVER先生だったから、スタンバイされていて一緒に写真も撮れて。渋谷:あれは嬉しかったね。しかも、あの時の校長って、やっぱり校長じゃないんだね。(本来の姿は)あっちなんだろうけど、俺らは校長から入っちゃっているから(笑)。柳沢:そうだね(笑)。こもり校長:でもメンバーからすると、ちょっと“こもり校長”になっている部分があったらしいです。渋谷:俺らと一緒にいる時に?こもり校長:そうなんです。メンバーからすると、「ちょっと変だぞ」みたいな感じらしいですよ。「そういうテンションなんだ!」みたいな(笑)。渋谷:(この姿は)変なんだね(笑)。知らなかったよ!全員:(笑)。こもり校長:変らしいです(笑)。ああいうふうにお会いできたのが嬉しかったですね。今後、またどこかでお会いできたら……!SUPER BEAVER:会えたらいいね!柳沢:(会うと)テンションが上がるんだよね。番組の最後には、校長が「次は10月とかどうですか?」と提案。ブースの外にいる“大人からOKが出た”ということで、またの再会を約束していました。SUPER BEAVERは、2023年9月から2024年3月にかけて自身最大規模となる10都市21公演のホール&アリーナツアー『SUPER BEAVER 都会のラクダ TOUR 2023-2024 〜 駱駝革命21 〜』を開催。約6年ぶりとなる日本武道館公演(2024年2月20日、22日、23日開催)も行われます。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★8/28(月)~9/1(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★