NORIKIYO、捜査機関や司法制度にコミカルに疑問ぶつける新曲リリース

NORIKIYOが、新曲「ふざけてんじゃねぇ」をリリースした。
2007年にデビューアルバム『EXIT』をリリースし、これまでに9枚のオリジナル・アルバムに加え、コラボEPや数えきれないほどの客演楽曲を世に送り出してきたラッパー、NORIKIYO。「ふざけてんじゃねぇ」は、I-DeAがサウンド・プロデュースを手掛け、NORIKIYOが実際に捜査機関から受けた取り調べを描写し、捜査機関の捜査手法や司法制度に対する疑問をコミカルにぶつけた楽曲となっている。
また、今回のリリースに合わせて、Rap Attackから"FREE NORIKIYO"Tシャツとフーディーの販売も開始された。
＜リリース情報＞
NORIKIYO
Digital Single「ふざけてんじゃねぇ」
2023年8月30日（水）リリース
Label：鎖GROUP
https://ultravybe.lnk.to/fuzaketenjanee
=収録曲=
1. ふざけてんじゃねぇ
Lyrics by NORIKIYO
Produced by I-DeA
Mixed & Mastered by I-DeA
Merchandise：FREE NORIKIYO
"FREE NORIKIYO" Tee
https://rapattaq.com/?pid=176734620
"FREE NORIKIYO" Hoodie
https://rapattaq.com/?pid=176734974
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