『ランボー』シリーズ第2作目の映画『ランボー/怒りの脱出』より主人公ジョン・ランボーが1/6スケールの可動フィギュアとして立体化される。

「Rambo: First Blood Part II - 1/6 John Rambo(ランボー/怒りの脱出 - 1/6 ジョン・ランボー)」は印象的な赤いバンダナを額に巻いたヘッド造形は劇中の姿を忠実に再現。衣装は劇中で見られる通り黒いシャツ、黒いタンクトップ、そして黒いカーゴパンツを再現している。

