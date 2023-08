ゲーム『デス・ストランディング』より「クリフ」が、コジマプロダクション完全監修のもとfigma化される。

「figma クリフ」には、顔パーツに「3D彩色」を駆使しリアリティを追求した「通常顔」と「ニヤリ顔」(ヘルメットを装備)、付属品として「アサルトライフル」と「タバコ」に加えて「骸骨兵士頭部」が登場する。

(C)2021 Sony Interactive Entertainment Inc. DEATH STRANDING is a trademark of Sony Interactive Entertainment, Created and developed by KOJIMA PRODUCTIONS.