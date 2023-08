PlayStation StudiosとBluepoint GamesによりフルリメイクされたアクションRPG『Demon’s Souls』(PS5)より「フリューテッドアーマー」がfigmaになって登場する。

「figma フリューテッドアーマー(PS5)」はウェザリング塗装により歴戦の戦士を彷彿とさせるリアルな仕上がりになっているとのこと。また、付属品には「ブロードソード」、「カイトシールド」に加え、「北騎士の剣」「肉斬り包丁」「暗銀の盾」「アイアンナックル」「月明かりの大剣」が登場。盾は専用の固定パーツを使用して背負うことが可能となっている。

(C) 2023 Sony Interactive Entertainment Inc. “Demon’s Souls” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.