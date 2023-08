10月11日に愛知・Zepp Nagoyaで開催されるNovel Coreの対バンツアー「WHAT'S THE ROCK TOUR vol.1」初日公演にNovelbrightが出演する。

「WHAT'S THE ROCK TOUR」は、Novel Coreが“今、どうしても一緒に歌いたいアーティスト”をブッキングするツアー。アーティスト名の“Novel”が共通している2組は以前から対バンを約束しており、今回のツアーでその約束が果たされることとなる。

Novel Coreのオフィシャルファンクラブ・CORE HOUSEでは9月3日までチケットの先行予約を受付中。

Novel Core コメント

雄大さんととあるご飯会で一緒になった時に、お互い“あっ!エゴサでお互い引っかかりますよね!”と盛り上がったのが全ての始まりで…(笑)。いつかNovel対バンしましょう!なんて話していたんですが、雄大さんの寛大なご返答により、僕が想像していたよりもずっと早く実現するので…凄く嬉しく、同時に気合いが入ります。頑張ります!

Novelbrigtht コメント

遂にNovel同士の初対バン。

コアくんと初めて会ったのが今年の2月。

いつか対バンできたらいいねって話してたのでこんなに早く実現して嬉しいです。

Novelの先輩らしくしっかりかっこいい激アツなライブを届けるので対バン楽しみにしてます。

WHAT'S THE ROCK TOUR vol.1

2023年10月11日(水)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

Novel Core / Novelbright



2023年10月12日(木)大阪府 Zepp Namba(OSAKA)

<出演者>

Novel Core / and more



2023年10月18日(水)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)

<出演者>

Novel Core / and more