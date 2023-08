荒木飛呂彦原作による実写映画「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」の世界観が体験できるイベント「岸辺露伴 ルーヴルへ行く 体験型イベント ~ようこそ、岸辺露伴の世界へ~」が、9月8日より東京、大阪、福岡で順次開催される。

「岸辺露伴 ルーヴルへ行く 体験型イベント ~ようこそ、岸辺露伴の世界へ~」では、オリジナルの「ヘブンズ・ドアー」の記事が作成できるアトラクション「ヘブンズ・ドアー ~今、あなたの心の扉は開かれる~」や、オリジナル景品が必ずもらえるミニゲーム「~決して見てはいけない!~ この世で最も黒く、邪悪な絵」などを展開。またアクリルスタンドやヘアバンド、Tシャツなどのオリジナルグッズや、「黒く邪悪なカレー」「ヘブンズ・ドアーパフェ」「ルーヴルに隠された“黒”のソーダ」といった、作品をモチーフにしたコラボデザート・フードの販売も行われる。そのほかイベント会場では、映画「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」で使用した衣装や小物の展示、イベント限定フォトスポットも設置される。

さらにイベント開催を記念し「S.H.Figuarts 岸辺露伴(映画『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』)」の商品化が決定。会場にてサンプル品が展示されるほか、受注販売が実施される。なおナムコパークスのオンラインストアでは、会場と同じオリジナルグッズの販売やミニゲームを展開予定だ。

「岸辺露伴ルーヴルへ行く 体験型イベント ~ようこそ、岸辺露伴の世界へ~」

期間:2023年9月8日(金)~10月22日(日)

場所:東京都 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル3F



期間:2023年10月28日(土)~11月26日(日)

場所:大阪府 HEP FIVE 8F



期間:2023年12月2日(土)~2024年1月8日(月・祝)

場所:福岡県 キャナルシティ博多 サウスビルB1F

(c) 2023「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」製作委員会 (c) LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社 (c)Bandai Namco Amusement Inc.