小林愛香、諏訪ななか（Aqours）『幻日のヨハネ』挿入歌でセリフ、ラップに挑戦「新鮮でした」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月28日(月)の放送は、Aqoursの小林愛香さんと諏訪ななかさんがゲスト出演。放送中のテレビアニメ『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』や使用楽曲について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。こもり校長:『ラブライブ!サンシャイン!!』に登場するスクールアイドルグループ・Aqoursですが、今、この作品のスピンオフアニメが放送中なんですよね?小林:そうなんです。テレビアニメ『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』が放送中です!こもり校長:スピンオフということで、いままでとは違う雰囲気の作品なんですか?小林:そうですね。雰囲気も違いますし、何よりもスクールアイドルじゃない物語なんですよ。みんなお仕事をしていて、1人ひとりが自分の好きな職に就いて、それを生業として暮らしていることになっています。こもり校長:じゃあ、すごく生活感があるような?小林:そうですね。もうガラっと……学校に通っていないし、アイドルもやっていないし(笑)。こもり校長:ファンタジー的な?小林:そうですね、魔法も出てきますし。でも、ちょっと見覚えがある場所というか……。COCO教頭:『ラブライブ!サンシャイン!!』は、静岡県沼津市が舞台でしたよね。この作品の舞台は?小林:片仮名の「ヌマヅ」という場所なんです。COCO教頭:それは、静岡の沼津とは別の場所?小林:そうですね。まぁ、似たような……(笑)。もしかしたら、片仮名の「シズオカ」かもしれないですけど(笑)。COCO教頭:ファンタジーだな(笑)。こもり校長:Aqours先生は、この作品のオープニングテーマ「幻日ミステリウム」を担当していて現在発売中です。いままでもAqoursとしていろんな楽曲を歌っていますけど、いままでとは楽曲の雰囲気が変わりましたね。小林:そうですね。雰囲気もちょっと違いますし、この物語にAqoursは出てきていないので、"主題歌を歌うアーティスト"みたいな立ち位置ですね。こもり校長:アーティストとしての立ち位置が変わると、歌う感じも変わるもんですか?諏訪:Aqoursとして歌っているときは、いままで通りかもしれないですね。作品内だと、いままでは"(松浦 果南のように)苗字 名前"だったんですけど、この作品では(カナンのように)名前だけのカタカナ表記になったんです。そこは違うかもしれないですね。COCO教頭:さらに8月23日には、この作品の挿入歌でヨハネ(CV.小林愛香)が歌う「Far far away」も発売されました。こちらの楽曲はいかがですか?小林:この楽曲はまっすぐで、本当に透明というか。自分が楽しいことを見つけるために一生懸命がんばって……その見えない光を追うようなところがある楽曲です。この『幻日のヨハネ』の世界観を広げるような曲になったなと思っています。こもり校長:しかも9月6日には、こちらも『幻日のヨハネ』の挿入歌でハナマル(CV.高槻かなこ)、ヨウ(CV.斉藤朱夏)、カナン(CV.諏訪ななか)が歌う「R・E・P」と、ヨハネ(CV.小林愛香)、リコ(CV.逢田梨香子)、マリ(CV.鈴木愛奈)が歌う「Hey, dear my friends」の2曲が入ったCDもリリースということで。諏訪先生! この「R・E・P」は、どんな楽曲になっていますか?諏訪:いままでAqoursでは、ラップがちょっと入っているみたいな楽曲はあったんですけど、今回はほとんどラップなんです。しかもアニメの挿入歌で、ラップがほとんどの曲っていうのがなかなかないので新鮮でした(笑)。こもり校長:小林先生! 「Hey, dear my friends」はどうですか?小林:このヨハネとリコとマリは、人見知りが共通点な3人組なんです。その3人が歌うからこそ、本当にあったかくて一人ひとりの絆が感じられるような曲になっています。これもセリフが入っていて、なかなか珍しい楽曲なんじゃないかなと思います。こもり校長:全然角度の違う曲が入っているのがすごいですね。9人もいてそれぞれのキャラがあると、こんなにも広がるというか。小林:この世界でしかできないことがいろいろとできているようで、すごく楽しいです。こもり校長:チャレンジしている感じですか?小林・諏訪:ありますね。こもり校長:大変でしたか?諏訪:大変でした(笑)。どういうふうに、このキャラクターを持ちつつ……(「R・E・P」は)あまりメロがないので、どうしたらいいのか、というのがけっこう大変でした。