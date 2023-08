AqoursがSCHOOL OF LOCK!に登場！GENERATIONSとは共演するも「端と端」!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月28日(月)の放送は、Aqoursの小林愛香さんと諏訪ななかさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)との、登場時のトークを紹介します。こもり校長:9人組のAqours先生ですが、今回は小林愛香先生と諏訪ななか先生の2人にお越しいただきました。Aqours先生は、我が校のスクールアイドルの講師として、逢田梨香子先生と高槻かなこ先生が、(番組内コーナーの)「Aqours LOCKS!」を担当していたこともありました。小林先生は、出演されたことがあったんですよね。小林:実は(笑)。2019年だそうです……! 4年ぶりなので記憶があやふやなんですけど、見覚えがあって「ここに来たことあるなぁ……」「この景色見た事あるなぁ……」という感じです(笑)。こもり校長:ここの景色は変わりませんからね(笑)。そして、諏訪先生は初登場!諏訪:はじめましてです。よろしくお願いします!こもり校長:Aqoursとしての活動は、何年目になるんですか?小林:6月30日で8周年を迎えて、9年目ですね。ずっとスクールアイドルやってます!全員:(笑)。COCO教頭:Aqours先生とGENERATIONS先生は、(音楽番組などで)共演してそうですけど……?小林:実は、同じ画面に映らせていただいたことが……(笑)。諏訪:あると思います。こもり校長:あります!? でも、Aqours先生はキラキラサイドにいるといいますか……我々はちょっとオラオラサイドなので(笑)。同じ画面と言っても、何組か挟んだ端と端で……ということではないですか?小林:(笑)。お話しした記憶はないので……。こもり校長:そうですよね。COCO教頭:交わらない……(笑)。こもり校長:そう! たぶんテレビ局側も、キラキラとオラオラが交わらないように……(笑)。小林・諏訪:(笑)。こもり校長:テレビに出たときって、他の共演の方と話す機会ってなかなかないですよね?諏訪:ないですね。小林:挨拶させていただくだけで、「あ、すいません」みたいな感じなので。COCO教頭:挨拶したときにガッツリ話す、とかもないんですか?小林:ないですね(笑)。諏訪:「よろしくお願いします。失礼します」みたいな(笑)。COCO教頭:そうなんや!こもり校長:番組の色にもよりますね。終わったときに全員集合している番組だと、終わってから“ご挨拶会”みたいな……CDを持って「すみません、本日お世話になりました○○です。新曲が出ましたのでよろしくお願いします!」、「すみません、メンバー分ないんですけど」みたいな(笑)。小林・諏訪:そうですね(笑)。こもり校長:だから、お話しするみたいなことはないよね。COCO教頭:そうなんだね……!こもり校長:今日は、ガッツリよろしくお願いします!小林・諏訪:お願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★8/28(月)~9/1(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★