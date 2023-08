ゲーム『アサシン クリード ヴァルハラ』より「エイヴォル」がfigmaになって登場する。

「figma エイヴォル」はゲーム『アサシン クリード ヴァルハラ』に登場するエイヴォルをフィギュア化したもの。表情パーツに「通常顔」「叫び顔」、オプションパーツに「斧」「盾」「弓矢」「ホルン」などが付属する。

(C) 2023Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.