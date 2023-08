金城宗幸・ノ村優介原作によるTVアニメ「ブルーロック」とサンリオキャラクターズのコラボグッズが、ECサイト・LD - LIBERTAS DREAM -のオンラインストアで予約販売されている。

潔世一とハローキティ、蜂楽廻とポムポムプリン、國神錬介とウィアーダイナソアーズ!、千切豹馬とマイメロディ、馬狼照英とバッドばつ丸、凪誠士郎とシナモロール、御影玲王とクロミ、糸師凛とポチャッコ、蟻生十兵衛とタキシードサム、時光青志とハンギョドンの組み合わせで、描き下ろしイラストを使用したグッズがラインナップ。「キャラアクリルフィギュア」と「ミニブロマイド コンプリートBOX」のほか、同じ組み合わせのミニキャライラストを使用した「ゆらゆらアクリルスタンド」「キャラクリアケース」「ネームプレートキーホルダーコンプリートBOX」が用意された。予約は9月8日23時59分まで受け付け、商品は10月下旬頃より随時出荷予定だ。

(c) 金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会 (c) 2023 SANRIO CO., LTD. APPRVAL NO.L643130