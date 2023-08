ゲームに登場する“ブーツ”を現実でも履ける!?「ゲーム業界にとってもエキサイティングなこと」小籔千豊×ta1yo人気ゲーム『フォートナイト』と『ラルフ』コラボの魅力を語る

フリーアナウンサーの田口尚平がMCをつとめるTOKYO FMの特別番組「Polo Ralph Lauren featuring Fortnite,“Race to Greatness”」。ファッションブランド「Polo Ralph Lauren(ポロ ラルフローレン)」と大人気オンラインゲーム「Fortnite(フォートナイト)」とのコラボレーションを記念したスペシャルラジオ番組です。8月25日(金)の放送では、ゲストにお笑いタレント・小籔千豊(こやぶ・かずとよ)さんと新進気鋭のストリーマー・ta1yo(タイヨー)さんをお迎えして「Fortnite」の魅力、「POLO Ralph Lauren」とのコラボアイテムなどについて語りました。TOKYO FMでは8月23日(水)、「Polo Ralph Lauren」と「Fortnite」とのコラボレーションを記念して、TOKYO FM公式YouTubeチャンネルにて特別番組「TOKYO FM / Polo Ralph Lauren featuring Fortnite, “Race to Greatness” @Polo Ralph Lauren Cat Street」を生配信しました。進行をつとめたのは、ゲームキャスターとしても活躍中のフリーアナウンサー田口尚平。ゲストにプロeスポーツ組織「ZETA DIVISION(ゼータ・ディビジョン)」所属の新進気鋭ストリーマー・ta1yoさん、“フォートナイト下手くそおじさん”としてゲーム実況が話題の小籔千豊さんを迎えて、「Fortnite」の魅力をたっぷりと語りました。8月25日(金)に放送されたラジオ番組では、配信の様子や配信終了後のアフタートークをお届けしました。「Fortnite」は、2017年に公開されたオンラインゲーム。2キロメートル四方の小さな島で100人のプレイヤーが戦い、最後まで勝ち残った1人だけが優勝できるバトルロイヤル・ゲームです。全世界で5億人以上のプレイヤーがいると言われており(2023年3月時点)、eスポーツの種目としても世界中で注目を集めています。小籔さんは、子どもに勧められたことをきっかけに「Fortnite」にハマり、現在もほぼ毎日プレイしているそうで、「(プレイが)下手でも面白いゲームやし、うまい人とも一緒に遊べる。それに、僕より年上の人や、幼稚園に行く前の子ともやったことがあるし、世代を選ばない楽しいゲーム」と話します。一方、日本発のゲーミングライフスタイルブランド「ZETA DIVISION(ゼータ・ディビジョン)」に所属し、ストリーマーとして活躍するta1yoさん。「Fortnite」の魅力について、キャラクターの外見を変更する“スキン”とゲームプレイの自由度を挙げ、「マップを作ることができますし、スキンもアニメのキャラクターになれたり、『POLO Ralph Lauren』の服を着ることもできて、可能性が無限大です」と語ります。番組では、リスナーから届いた「Fortnite」の魅力を紹介する場面も。まずは、「キャラクターによって能力が変わったり、試合が有利になったりしないのも魅力の1つ」というメッセージを紹介。この意見に小籔さんも賛同し、「課金をすればするほど強くなるわけではないんですよね。課金は、外見を変えたり、ダンスを覚えるという趣味の部分になるので、それがすごく平等だなと感じます。“子どもが勝てる”っていうのも、そういうところがあると思います」と語ります。また、別のリスナーからは「プレイ時期によって異なる姿を見せるバトルフィールド(マップ)も魅力」という意見も。「Fortnite」では、約2ヵ月周期でコンセプトが変わる「シーズン」を採用。スキンの追加やバトルフィールドの変更など、常に刺激的なプレイが楽しめる仕様となっており、ta1yoさんも「常に変わっているイメージがありますね。競技もルールが変わったりして、見ている側も飽きないですよね」と大きくうなずきます。また、「Fortnite」内で8月3日(木)より、「POLO Ralph Lauren」による没入型ブランデッドワールド「Race to Greatness」を公開中。「POLO Ralph Lauren」のアドベンチャースピリットを凝縮したユニークな島が登場しています。さらに、ゲーム内のデジタルコレクションの1つ「Polo x Fortnite P-Wing ブーツ」は、実際のブーツとしても限定発売。デジタルとリアルで「POLO Ralph Lauren」の世界を楽しめます。このコラボにta1yoさんは、「僕はファッションもすごく好きなので、このようなコラボは、僕にとってもゲーム業界にとっても、すごくエキサイティングで(気持ちが)盛り上がるようなことなので、このようなイベントに呼んでいただけてうれしいです!」と話していました。なお、8月23日(水)にTOKYO FM公式YouTubeチャンネルで生放送された特別番組「TOKYOFM / Polo Ralph Lauren featuring Fortnite, “Race to Greatness” @Polo Ralph Lauren Cat Street」は、8月31日(木)まで公開中。ぜひチェックしてください。<番組概要>番組名:Polo Ralph Lauren featuring Fortnite,“Race to Greatness”放送日時:2023年8月25日(金)14:30~14:55出演:進行/田口尚平(フリーアナウンサー)、ゲスト/ta1yo(ZETA DIVISION)、小籔千豊番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/300006116