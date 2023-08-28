侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表



「侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表」が28日、東京ドームで開催。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。







高校日本代表は、世代屈指のサウスポーと称される前田悠伍（大阪桐蔭）が先発。夏の甲子園優勝に導いた丸田湊斗（慶応）は、「3番・中堅」に入った。







迎え撃つ大学日本代表は、ドラフト上位候補と目される下村海翔（青山学院大）が先発マウンド。チームメイトの常廣羽也翔（青山学院大）や細野晴希（東洋大）ら強力投手陣も後ろに控えている。















先攻：高校日本代表

1番（一）寺地 隆成（明徳義塾）

2番（左）橋本 航河（仙台育英）

3番（中）丸田 湊斗（慶応）

4番（三）森田 大翔（履正社）

5番（指）武田 陸玖（山形中央）

6番（捕）新妻 恭介（浜松開誠館）

7番（遊）小林 隼翔（広陵）

8番（右）知花 慎之助（沖縄尚学）

9番（二）緒方 漣（横浜）

（投）前田 悠伍（大阪桐蔭）











後攻：大学日本代表

1番（右）宮崎 一樹（山梨学院大）

2番（三）辻本 倫太郎（仙台大）

3番（遊）宗山 塁（明治大）

4番（左）西川 史礁（青山学院大）

5番（一）上田 希由翔（明治大）

6番（捕）進藤 勇也（上武大）

7番（指）渡部 聖弥（大阪商業大）

8番（中）中島 大輔（青山学院大）

9番（二）熊田 任洋（早稲田大）

（投）下村 海翔（青山学院大）

















【了】