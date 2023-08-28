NEXCO中日本は8月25日、岐阜県観光連盟と連携して、ETC車限定のドライブ旅行商品「速旅『ぎふ旅コイン付ドライブプラン』」を発売した。

岐阜県内の約2,800箇所で利用可能な「ぎふ旅コイン」付き

同ドライブプランは、連続する2日間または3日間を定額料金で岐阜県内の高速道路が乗り放題となる「高速道路周遊パス」と、岐阜県内の約2,800箇所の観光施設などでお土産の購入や飲食などに利用できる「ぎふ旅コイン」（3,000円分の電子ポイント）付きのセット商品。

利用期間は9月1日〜11月30日のうち連続する2日間または3日間、ETC車の普通車・軽自動車等（二輪車含む）が対象となる。

【利用例】約49％もお得！周遊エリアのみ 2日間

ETC利用の普通車・平日昼間利用の場合、通常料金13,640円のところ同ドライブプランを利用すると6,900円。約49％お得になる。

■1日目

出発：一宮IC ⇒ 岐阜関ケ原古戦場記念館（関ケ原町）：関ヶ原ICから約5分

⇒郡上八幡城（郡上市）：郡上八幡ICから約10分

■2日目

出発：郡上八幡IC ⇒ 古い町並（高山市）：飛騨清見ICから約25分

⇒白川郷合掌造り集落（白川村）：白川郷ICから約5分 ⇒ 到着：一宮IC

写真 左から「岐阜関ケ原古戦場記念館」「高山の古い町並」

商品概要

利用期間：2023年9月1日（金）～2023年11月30日（木） のうち連続する2日間または3日間

対象車両：ETC車の普通車・軽自動車等（二輪車含む）

販売プラン／価格：詳細はNEXCO中日本公式WEBサイトに記載

利用方法：利用開始前までにNEXCO中日本公式WEBサイトから申し込み

【岐阜】ぎふ旅コイン付ドライブプラン2023：



「ぎふ旅コイン」公式WEBサイト：

