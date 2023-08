AMDでCEOを務めるLisa Su(リサ・スー)博士は8月28日、X(Twitter)状に投稿する形で、藤井聡太叡王とのツーショット写真を公開した。

Lisa Su氏は東京を訪れていたようで、7大タイトルを獲得した藤井聡太叡王(竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖)とついに対談。藤井聡太氏はかねてから将棋の戦略研究にAMD Ryzenシリーズのプロセッサを活用していることを明らかにしており、2022年にはAMDの広告にも出演。今回念願が叶い、AMDのCEOのリサ・スー氏と対談がかなったことになる。

リサ・スー氏は投稿に寄せて、「藤井聡太さん、先日のトーナメント優勝、そして将棋の7大タイトル最年少保持おめでとうございます。 最近、東京で藤井さんにお会いできて嬉しかったし、彼がAMD Ryzenのファンで感激しています。」と述べた。

Congrats to the amazing Sota Fujii on his recent tournament win and as the youngest holder of 7 major Shogi titles. It was great to meet Fujii-san recently in Tokyo and thrilled that he is a fan of @AMDRyzen. pic.twitter.com/WpIpKXABK9