村上春樹「ナチュラルに色っぽい」「良質にコケティッシュ」と語る女性シンガーとは？

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。8月27日(日)の放送は「村上RADIO~お色気女性ヴォーカル特集~」をオンエア。1950年代後半~1960年代前半にかけて、セクシー・ヴォイスで名を馳せ、10代の八代亜紀が憧れて歌い方をコピーしていたというジュリー・ロンドン、1960年代の“セックス・シンボル”の1人だったアン=マーグレット、さらに“ニューヨークのため息”と呼ばれたヘレン・メリルなど、その歌声で優しい罠を仕掛ける女性ヴォーカリストの楽曲が続々登場しました。松尾和子「グッド・ナイト東京」など日本の歌手も。この記事では、後半4曲と「今日の言葉」についてお話した内容を紹介します。ブロッサム・ディアリーを「お色気シンガー」と呼ぶのには、いささか抵抗がありますが、でも女性らしい愛らしさを表に出しているという点では、まあナチュラルに色っぽいですよね。良質にコケティッシュというか。僕は彼女のことを「妖精おばさん」と呼んでいますけど。彼女が歌います、「La Belle Dame Sans Regrets」。後悔を知らない美しい女、「悔いなき美女」、スティングの作った曲ですね。そしてこれもまたなぜかフランス語です。これ前にも話したことあると思うんだけど、僕は1980年代にロンドンの小さなクラブで、彼女のピアノの弾き語りを聴いたことがありまして、これは本当にうっとりする素晴らしい体験でした。彼女、そのときはもう60歳を過ぎていたと思うんだけど、それでもやはりすごくかわいらしい印象でしたね。色っぽい女性歌手といえば、1950年代のペギー・リーがその草分けみたいなものでした。ペギー・リーはもともとベニー・グッドマン楽団をはじめとして、ジャズ・ビッグバンドの専属歌手として売り出したんですが、途中から歌手として独立し、人気を確立しました。金髪の美人、ちょっと姉御っぽい感じの人です。囁(ささや)くような声が彼女のトレードマークみたいになって、一世を風靡(ふうび)しました。今日はチャップリン映画の主題歌「スマイル」を聴いてください。これ、色っぽいというよりは、チャーミングというほうが近いかな。このへんでひとつ、日本の色っぽいおねえさんの唄を聴いてみましょう。松尾和子さんが歌います、「グッド・ナイト東京」。なんか昭和のキャバレーの匂いがして、これがいいんです。今度は、ペギー・リーがヒットさせた曲、「フィーヴァー」をシャーリー・ホーンが歌います。シャーリー・ホーンはもともとジャズ・ピアニストとして出発した黒人女性ですが、途中から歌手のほうが本業みたいになってしまいました。声はメゾソプラノからアルトに近くて、しっとりとした素敵な歌い方をします。この手の色っぽい歌手って、このあたりの声域の人がなぜか多いみたいですね。今日のエンディングの音楽はミシェル・ルグラン・トリオの演奏する「What Are You Doing the Rest of Your Life?」“人生の残りをあなたはどうやって過ごすつもりなの?”。急にそんなこと言われても困るんだけど、まあとにかく、色っぽい女性ヴォーカルのあとなので、しっとりとした音楽で内省的に締めましょう。今日の最後の言葉はザ・ドアーズのジム・モリソンさんです。彼はどのように曲を書いたか?「だいたい、まず頭にメロディーが浮かぶんだ。でも譜面に書き留めることができないので、そこにすぐさま歌詞をつけちゃう。それが自分にとってメロディーを記憶しておく唯一の方法だから。でも結局多くの場合、メロディーは思い出せなくて、歌詞だけが残るんだな」うーん、消えたメロディーはどこに行っちゃったんでしょうね。もったいないっていうか……。今ならとりあえず口ずさんで携帯に吹き込んでおいて……みたいなことができるんだけど、なにせ1960年代のことなので、残念ながら。それではまた来月。<番組概要>番組名:村上RADIO~お色気女性ヴォーカル特集~放送日時:8月27日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/