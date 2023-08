明治安田生命J2リーグの第32節が26日と27日に行われた。

首位を走るFC町田ゼルビアはホームでモンテディオ山形と対戦。19分に藤尾翔太、31分に沼田駿也、37分にミッチェル・デュークがゴールを決めて前半だけで3得点を奪うと、後半には74分にバスケス・バイロン、84分には藤尾がこの日2点目を決めて5-0で勝利。清水エスパルスに競り負けた前節からの仕切り直しに成功した。

そんな町田を追いかける2位のジュビロ磐田はホームでジェフユナイテッド千葉と対戦。前半のうちに0-3とされ、後半開始から投入された後藤啓介が2ゴールを記録したものの、及ばず。2試合ぶりの黒星で首位追走とはならなかった。

3位の清水エスパルスはアウェイでブラウブリッツ秋田と対戦。後半開始早々の49分にGK権田修一のパンチングミスがオウンゴールとなり、先制点を許したものの、73分にはカルリーニョス・ジュニオのゴールで同点に追いつき、1-1のドロー決着に終わった。

そのほか、4位の東京ヴェルディと5位の大分トリニータが敗戦を喫した一方で、6位のV・ファーレン長崎が最下位の大宮アルディージャに4-0で快勝し、5位に浮上。また、今節から吉田達磨監督が指揮する19位の徳島ヴォルティスはツエーゲン金沢とアウェイで対戦して1-0で勝利。吉田達磨新監督の初陣を勝利で飾った。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第32節

▼8月26日(土)

栃木SC 2-2 水戸ホーリーホック

東京ヴェルディ 2-3 ファジアーノ岡山

FC町田ゼルビア 5-0 モンテディオ山形

大宮アルディージャ 0-4 V・ファーレン長崎

ツエーゲン金沢 0-1 徳島ヴォルティス

ジュビロ磐田 2-3 ジェフユナイテッド千葉

レノファ山口FC 3-2 ヴァンフォーレ甲府

大分トリニータ 2-3 ベガルタ仙台

▼8月27日(日)

ブラウブリッツ秋田 1-1 清水エスパルス

ロアッソ熊本 2-4 いわきFC

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(66/+31)

2位 磐田(57/+21)

3位 清水(56/+31)

4位 東京V(53/+16)

5位 長崎(50/+14)

6位 大分(49/-2)

7位 群馬(47/+7)

8位 山形(47/+5)

9位 甲府(47/+5)

10位 岡山(45/+6)

11位 千葉(45/-1)

12位 仙台(39/-8)

13位 秋田(38/-8)

14位 藤枝(37/-11)

15位 いわき(37/-15)

16位 栃木(36/-2)

17位 徳島(36/-9)

18位 水戸(36/-13)

19位 山口(35/-24)

20位 熊本(34/-3)

21位 金沢(32/-14)

22位 大宮(26/-26)

◆■第33節の対戦カード

▼9月2日(土)

19:00 秋田 vs 磐田

19:00 金沢 vs 東京V

▼9月3日(日)

19:00 仙台 vs 甲府

19:00 山形 vs 大宮

18:00 いわき vs 岡山

19:00 栃木 vs 藤枝

19:00 群馬 vs 町田

19:00 千葉 vs 熊本

18:00 清水 vs 徳島

19:00 山口 vs 水戸

17:00 長崎 vs 大分