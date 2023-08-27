Dragon Ashが全国32カ所のライブハウスをめぐるツアー「VOX in DA BOX」が11月から2024年3月にかけて開催される。
「VOX in DA BOX」は、スタンディング形式のライブハウスツアー。ツアータイトルには、今年2月に東京・国立代々木競技場第一体育館にて行われた、ワンマンツアー「DRAGONASH 25th ANNIV. TOUR 22/23 ～ENTERTAIN～」のファイナル公演直前に配信リリースされたライブアンセム「VOX」を冠しており、「さまざまな制約から解放されたライブを思いっきり楽しんでほしい」という思いが込められている。
本ツアーは11月16日の青森・青森Quarterにてスタートし、来年3月31日開催の東京・Zepp Haneda（Tokyo）公演にてフィナーレを迎える。D.A.CREW会員を対象としたチケットの先行抽選予約受付は明日8月28日18:00から9月3日23:59まで行われる。
Dragon Ash「VOX in DA BOX」
2023年11月16日（木）青森県 青森Quarter
2023年11月18日（土）岩手県 Club Change WAVE
2023年11月19日（日）宮城県 Rensa
2023年11月21日（火）福島県 郡山HIP SHOT JAPAN
2023年11月22日（水）茨城県 mito LIGHT HOUSE
2023年12月13日（水）佐賀県 SAGA GEILS
2023年12月15日（金）鹿児島県 CAPARVO HALL
2023年12月21日（木）神奈川県 CLUB CITTA'
2023年12月23日（土）岐阜県 岐阜club-G
2024年1月7日（日）石川県 金沢EIGHT HALL
2024年1月8日（月・祝）長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX
2024年2月1日（木）鳥取県 米子AZTiC laughs
2024年2月3日（土）広島県 広島CLUB QUATTRO
2024年2月4日（日）山口県 周南RISING HALL
2024年2月9日（金）高知県 CARAVAN SARY
2024年2月11日（日・祝）香川県 高松festhalle
2024年2月12日（月・振休） 愛媛県 WstudioRED
2024年2月16日（金）新潟県 NIIGATA LOTS
2024年2月17日（土）群馬県 美喜仁桐生文化会館（桐生市市民文化会館） 小ホール
2024年2月22日（木）京都府 KYOTO MUSE
2024年2月24日（土）奈良県 EVANS CASTEL HALL
2024年2月25日（日）兵庫県 チキンジョージ
2024年3年2日（土）静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠
2024年3年3日（日）岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM
2024年3年9日（土）熊本県 熊本B.9 V1
2024年3年10日（日）福岡県 Zepp Fukuoka
2024年3年16日（土）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2024年3年17日（日）愛知県 Zepp Nagoya
2024年3年20日（水・祝）北海道 帯広MEGA STONE
2024年3年22日（金）北海道 札幌PENNY LANE24
2024年3年23日（土）北海道 CASINO DRIVE
2024年3年31日（日）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）