久保帯人原作によるTVアニメ「BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-」のキービジュアル第6弾が解禁に。公開済みのキービジュアル第5弾と組み合わせたビジュアルも公開された。

キービジュアル第6弾では、黒崎一護、朽木ルキア、阿散井恋次、朽木白哉といった死神のメンバーを描写。また第5弾と第6弾を組み合わせたビジュアルは、死神と星十字騎士団（シュテルンリッター）が対になった最終決戦を思わせるデザインに仕上げられた。

また第2クールの最終回が、25話と26話の1時間スペシャルとして9月30日23時からオンエアされることが明らかに。さらに「BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-」の前半戦を振り返る総集篇「THE BLOOD WARFARE, SEPARATION [INTERLUDE]」が、9月2日に放送されることも決定した。

「BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-」

2023年7月8日（土）よりテレビ東京系列にて放送中

スタッフ

原作・総監修：久保帯人「BLEACH」（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督：田口智久

シリーズ構成：田口智久、平松正樹

キャラクターデザイン：工藤昌史

総作画監督：長谷川亨雄、小松原聖、高柳久美子

アクション・エフェクト作画監督：酒井智史、橋本敬史、若林厚史

美術監督：谷岡善王

美術設定：天田俊貴

色彩設計：合田沙織

編集：三嶋章紀

撮影監督：山田和弘

CG監督：佐々木俊宏、後藤和史

音響監督：長崎行男

音響制作：ザック・プロモーション

音楽：鷺巣詩郎

アニメーション制作：studioぴえろ

キャスト

黒崎一護：森田成一

朽木ルキア：折笠富美子

阿散井恋次：伊藤健太郎

京楽春水：大塚明夫

平子真子：小野坂昌也

朽木白哉：置鮎龍太郎

狛村左陣：稲田徹

日番谷冬獅郎：朴ろ美

更木剣八：立木文彦

涅マユリ：中尾隆聖

兵主部一兵衛：楠見尚己

ユーハバッハ：菅生隆之

石田雨竜：杉山紀彰

ユーグラム・ハッシュヴァルト：梅原裕一郎

アスキン・ナックルヴァール：武内駿輔

バンビエッタ・バスターバイン：竹達彩奈

エス・ノト：松岡禎丞

バズビー：小野友樹

グレミィ・トゥミュー：花江夏樹

リルトット・ランパード：悠木碧

ジェラルド・ヴァルキリー：小山剛志

ニャンゾル・ワイゾル：保志総一朗

ジゼル・ジュエル：東山奈央

(c)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ