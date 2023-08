明治安田生命J1リーグ第25節の8試合が26日に行われた。

首位の横浜F・マリノスを勝ち点2差で追走する2位のヴィッセル神戸は、国立競技場でFC東京と対戦。試合はホームのFC東京が18分にFWディエゴ・オリヴェイラのゴールで先制し、後半にもPKを獲得してリードを広げにかかる。しかし、MF松木玖生のPKを神戸のGK前川黛也がストップ。望みをつなぐと、ジェアン・パトリッキとGK野澤大志ブランドンの接触がVARの末にPKとなり、このPKをFW大迫勇也が冷静に決めて土壇場で神戸が追いついた。

ところが、ここから試合が一転二転する。まずはFC東京が後半アディショナルタイム10分に左サイドでボールを持った途中出場のFWアダイウトンがドリブルで持ち込んでカットイン。DF2人の間に割って入り、右足を振り抜くと、DFの足に当たってディフレクトしたボールがゴールネットを揺らした。これで勝負ありかと思われたが、その4分後にアーリークロスをファーサイドの大迫が頭で折り返し、落ちてきたボールをMF山口蛍が右足でシュート。このボレーがゴール左に決まり、試合は2-2の引き分けという結果に。勝ち点1を積み上げた神戸が同日の試合で敗れた首位・横浜FMとの勝ち点差を「1」に縮めている。

また、逆転でのトップ3を目指す6位のセレッソ大阪と、逆転優勝を目指す3位の名古屋グランパスがヨドコウ桜スタジアムで対戦。雷雨の影響で30分遅れて始まった試合は、1-1で迎えた後半にC大阪がFW上門知樹の2ゴール目となる左足のミドルで勝ち越すと、88分には途中出場のFW北野颯太がダメ押しとなるゴールを決めてC大阪が3-1で勝利した。この結果、C大阪と3位・名古屋の勝ち点差は「3」となっている。

◆■第25節

▼8月25日(金)

湘南ベルマーレ 0-1 浦和レッズ

▼8月26日(土)

鹿島アントラーズ 2-0 アルビレックス新潟

横浜FC 4-1 横浜F・マリノス

柏レイソル 0-0 サンフレッチェ広島

FC東京 2-2 ヴィッセル神戸

川崎フロンターレ 2-2 北海道コンサドーレ札幌

京都サンガF.C. 2-0 アビスパ福岡

セレッソ大阪 3-1 名古屋グランパス

サガン鳥栖 1-1 ガンバ大阪

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FM(50/+19)

2位 神戸(49/+24)

3位 名古屋(45/+9)

4位 浦和(44/+11)

5位 鹿島(42/+13)

6位 C大阪(42/+9)

7位 広島(38/+4)

8位 福岡(35/-5)

9位 川崎F(33/+1)

10位 FC東京(33/-3)

11位 G大阪(33/-7)

12位 鳥栖(31/+1)

13位 札幌(29/-5)

14位 京都(29/-5)

15位 新潟(28/-9)

16位 横浜FC(21/-24)

17位 柏(20/-14)

18位 湘南(17/-19)

◆■第26節の対戦カード

▼9月2日(土)

13:00 札幌 vs G大阪

18:00 新潟 vs 浦和

18:00 名古屋 vs 横浜FC

19:00 柏 vs 横浜FM

19:00 湘南 vs 鹿島

19:00 C大阪 vs 川崎F

19:00 鳥栖 vs 広島

▼9月3日(日)

19:00 FC東京 vs 福岡

19:00 神戸 vs 京都