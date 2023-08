元MUCC高安悟史が指南！フィットネス大会の楽しみ方は「番号で呼ぶといい」

ロックバンドMUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FM / JFNのラジオ番組「JACK IN THE RADIO」。8月19日(土)の放送も引き続き、元MUCCドラムの高安悟史さんが登場! 「JACK IN THE BOX」企画で盛り上がりました。

リスナーのメッセージが無造作に入った箱のなかから紙を取り出し、質問・無茶ブリになんでも答えていく企画「JACK IN THE BOX」。今回は、先週に引き続き高安さんバースデー特別企画「JACK IN THE お祝いBOX」として、リスナーからのメッセージに答えてもらいました。

<リスナーからのメッセージ>

「SATOちさん(高安さんのMUCC在籍時の名前)、お誕生日おめでとうございます! おめでたいということで、仕上がっている筋肉に向かって“いつも頑張っている筋肉ありがとう!”と、感謝の気持ちを込めた歌を歌って、筋肉を褒めてあげてください!」(レディオネーム:かしわぼーいさん)

逹瑯:ハハハ(笑)! じゃあ、まずはどこをねぎらう?

高安:大胸筋!

逹瑯:じゃあ大胸筋に向かって歌っていただきましょう! どうぞ!

高安:♪大胸筋は~いつも~ ムッキームキよ~ ヘイッ!

逹瑯:いいですねぇ(拍手)!

高安:はずいなぁ……。

<リスナーからのメッセージ>

「SATOちさん、お誕生日おめでとうございます! SATOちさんが9月のフィットネス大会(『APF WISTERIA CHAMPIONSHIPS 2023』)に出場すると聞き、ぜひ現地で応援したいと思っているのですが、観客としてどこに注目して見たらいいか分かりません」(レディオネーム:めぐみさん)

逹瑯:おぉ~! 確かにさぁ、(フィットネス大会って)どんな感じなんだろうね?

高安:まず俺さ「メタルピースで登場していいですか?」って聞いたら、「一発で失格」って言われた(笑)。

逹瑯:マジで!? もう登場から作法があるんだ?

高安:そう、ちゃんとやらなきゃダメ。

逹瑯:チョケるなと?

高安:ほかの選手に失礼だって。危なかった。

逹瑯:聞いてよかったね(笑)。

高安:本当だよ! とんでもねぇバカ野郎になるとこだったよ(笑)。

逹瑯:ハハハ(笑)! それで、見に来る側のお客さんはどう楽しめばいいんだろう?

高安:DAISHIさん(Psycho le Cému/Vo.)が「番号で呼ぶといい」って言ってた。

逹瑯:「SATOち!」とかじゃなくて「〇番!」って?

高安:でも「SATOち!」って呼んでも、審査員が「SATOちってなんだ? あっ、MIRO(高安さんが勤めているプライベートジム)の人なんだ!」みたいな感じで覚えてくれるから、それはそれでいい。

逹瑯:なるほど。

高安:評価には入らないけど、審査の対象になるのは番号って言ってた。

逹瑯:「55番! 高安!」みたいな感じ?

高安:そう。「いいよー! 高安いいよー!」って。

逹瑯:へぇ~。

