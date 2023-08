Saucy Dog石原慎也「俺はやられてた側」“友達がいじめにあっている”10代の相談と周りができること

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。8月23日(水)の放送では、10代リスナーと電話をつなぎ「友達がいじめにあっている」という相談に乗りました。最近、私の友達がいじめのようなものにあっています……。掃除の班でその子1人だけに掃除をやらせたり、聞こえるように悪口を言ったり。相談を聞いたりはしていますが、中々状況が変わらず、エスカレートしている気がします。どうしたらこの状況を変えて、友達がなにも気にせずに明るく過ごせると思いますか……?(15歳)石原:男やったら……まぁ男も、最近は陰湿よ。でも俺もいじめられてたからな~。こんな友人思いで、友人のために相談してくれる人なんてなかなかいないよ? では、お話ししていきましょう! もしもし! (いじめを受けている)友達は、同じクラスの人?リスナー:はい。今年女子高に入学して、そこで出会った友達です。(女子高なので)男子がいないからこそ、(いじめは)ちょっと過激っていうかそういう感じです。石原:俺は、給食の味噌汁の消しカスを入れられたことがあって、その時に“これはいじめだな”って確信したんだけど……。そういうのなのかな?リスナー:目に見えるような形じゃなくて、言葉とかそういうので精神的に痛い、苦しい感じです。石原:どういういじめなのかって聞いていいのかな?リスナー:自分の存在を否定するような言葉を言われたり、掃除のやつだと、その子が掃除してると誰1人手伝わないで「まだかな~」みたいなことを近くで言ったり……。石原:なるほどね、いちばんダサいやつやな。存在を否定されるようなこととか、掃除を押し付けるとか……見ててしんどいし、何か声をかけてあげたいと思うやん?リスナー:はい。石原:その子は、いつからいじめられてるんだっけ。リスナー:5月くらいからそういうことが起こってたみたいで、その友達から聞いたのは7月の頭くらいです。石原:どんな声をかけてあげたの?リスナー:自分がやられた、傷ついたことって人に言うのもつらいと思うので、「1人じゃないよ」って。「私がついているから、無理しないで、そういうことがあったら、いつでも何でも話してね」っていうことを伝えました。石原:めっちゃええヤツやん!(そのいじめは)先生たちも気づいてないの?リスナー:先生は、トラブルが起きてるのかな、っていうのはなんとなく気づいているんですけど、まだそこまで……。石原:まぁそうよね、先生もどうしたらいいかわからんもんな。その子は、夏休み中は大丈夫そうなの?リスナー:今は大丈夫で、夏休み明けからどうなるかは全然わからなくて。石原:そうやなぁ……。本当に一番いいのは、いじめをはね返すじゃないけど“1回キレる”っていう(笑)。これがホンマに……俺は(いじめを)やられてた側なんで。あと、“笑い話にする”のは、結構よかったけど……今となってはね。リスナー:はい。石原:最終的には、自分ではね返さないと意味ないから……俺はそうだったし。めっちゃやさしい声をかけてくれる人もいて、それには本当に救われたし、今でもずっと友達やと思ってる。でも、いちばん本当にやらなあかんのは、“自分でやっつける”、“いじめをはね返す”……。でも、俺が友達の立場だったら、近くにいてあげる、そばにいてあげる、自分が味方になってあげるとか……俺やったら、まず味方を増やすかな。リスナー:あ~。石原:自分の仲の良い(別の)友達と(いじめられている)その子を仲良くさせていって、どんどんその子の居場所を広げていってあげる。もしかしたら、その子のためにはならんかもしれないけど、たぶん俺はそういう風にしちゃうかな、見てられへんもんな。リスナー:そうですね。石原:そういう(いじめている)ダサい人を見て「お前ダサいで」って言ったら、「は? お前なに?」って言われるじゃん、絶対に……(笑)。言いづらいし、直接そいつらには言わんでもいいねんけど。どうせ、何言ったってわからへんねんから。だから、もっとその子に何かしてあげる、でいいかなって思うけどね。リスナー:じゃあ、これからも言葉をかけたり、仲良くしたり……していきます!石原:そうしてください! その子とこれからも仲良くして、よかったらSaucy Dogのライブに一緒に来てもらって! 勇気あげるので!リスナー:はい!石原:まずはその子の心がね、安全に、元気にケアできるようにしましょう、お互い。リスナー:はい。ありがとうございます!――電話を切ったあと……石原:(オンエアしているのは)『BLUE』という曲なんですけど、“運命なんて知らない 僕らで作ればいいや”っていう歌詞があるんですけど、ほんまにその通りで。その友達と一緒に、運命を作っていってあげてほしいなと思っております!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/