夏休みに「カラコンデビュー」「金髪デビュー」どっちがしたい？WOLF HOWL HARMONYの金髪デビューエピソードも

夏休み、外見で冒険するなら……!? ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。8月23日(水)の放送では、『夏休みの間に、〇〇デビューするなら?』「カラコンデビュー or 金髪デビュー」についての投票結果が発表されました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)と、この日ゲスト出演したWOLF HOWL HARMONYの感想もあわせて紹介します。こもり校長:どっちですか?RYOJI:どっちもやっちゃいたいな~。こもり校長:わかる。金髪でカラコンだよね。COCO教頭:どっちかなのよ!こもり校長:くっく(HIROTO)は、いつ金髪にしたの?HIROTO:僕は最初、ブリーチしてミルクティ色に染めたんですけど、それが高校卒業のときです。COCO教頭:ちゃんと校則を守ってる(笑)。HIROTO:でもピアスは開けちゃったので、学校で怒られて経験もあります。こもり校長:じゃあ、やってみたいのは金髪?HIROTO:そうですね。こもり校長:どっちもすでにデビューしてたSUZUKI先生はどうなんですか?SUZUKI:え! 僕!?COCO教頭:決め込まないでよ!こもり校長:このルックスはしてるでしょ!SUZUKI:でも、僕も高校を卒業するまでは、金髪にしたことなかったです。だから、どちらかというなら、金髪デビューですかね。代わり映えが大きいので。こもり校長:たしかにね。GHEEちゃんは?GHEE:僕は高校のときにサッカー部だったんですけど、夏休みに金髪デビューしちゃったんです。でも部活に行ったら、「坊主にするか、外周100周走るか」という選択を迫られて……だから、カラコンデビューにします。全員:(笑)。こもり校長:金髪デビューのほうが若干多いね。"戻れない"ような感じにしたいんだね。COCO教頭:なるほどね!