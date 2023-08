INI髙塚大夢「心が晴れる」「背中を引っ張ってくれる」“登校中に聴きたい”3曲

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。8月24日(木)の放送では、自身のプレイリストから『登校中に聴きたい曲』を3曲選んで紹介しました。髙塚:今夜は、僕が生徒(リスナー)のみんなに届けたい曲を紹介する選曲の授業をやっていきます! 今回の選曲のテーマは『登校中に聴きたい曲』! そろそろ、夏休みが終わって新学期が始まるっていう生徒も多いんじゃないかな、って思うんですけど、今夜はそんな毎朝の学校までの道のりのおともとなる曲を選んできました!朝って、学校に行くってなっても「しんどいな」っていうか、「行きたくないな」っていう気持ちになるじゃないですか。そんな時に、「ほら、行ってくるよ」、「一緒に行くよ」みたいな感じで背中を押してくれるような、明るい朝にぴったりな曲かなと思います。こちらの曲は、朝に聴くと体がシャキっとするだけじゃなくて、心も晴れるような……。僕は、『Baby 着飾らないで ありのままが 素敵だって知ってるかい?』っていう歌詞がすごく好きですね。学校っていろんな人がいるから、人間関係とかもたくさん悩む生徒も多いんじゃないかなって思うけど、この曲を聴いて、自分はありのままでいいんだ、っていう気持ちで学校に行ってもらえたらいいなって思って選びました!この曲は、オシャレだね! 朝に聴いたらすごいテンションも上がるし、オシャレだから有意義な朝を過ごせるな、っていう感じがして。学校に行く途中に聴いたら、すごくウキウキした感じで学校に向かえるなって思った曲ですね。この曲は、すごく洋楽みが強いというか。洋楽って、朝とか登校にぴったりな曲が多いんじゃないかなって思いますね。あとこの曲は、僕が高校の時にお世話になっていた英語の先生にオススメされた曲、っていうのもあって、僕も登校中にこれ聴いて気分を上げてましたね。なので、生徒のみんなもぜひ聴いてみてください。この曲もすごく背中を押してくれるというか、“背中を引っ張ってくれる”感じですね。朝に聴いている感覚はなかったんだけど、歌詞を見たら「これ、朝に聴いたらすごいシャキっとできるんじゃないか」って思って選びました。「昨日よりも明日よりも、今日っていう日を最高に過ごそうよ」っていう曲なんですけど、その気持ち大事ですよね。朝、学校行くときに「今日は最高の1日にしよう」っていう気持ちになれて、その日の夜に「今日は最高の1日になったな」って思えるような毎日が過ごせるんじゃないかなって思って選びました。髙塚:今日は僕のプレイリストから3曲紹介していきましたけど、どうだったですか? この3曲を聴いて、楽しく学校生活を送っていけたらいいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/