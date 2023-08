アイナ・ジ・エンド「劣等感っていいスパイスになる」ダンスのコンプレックスとの向き合い方

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。8月22日(火)の放送では、「納得できる踊りができず悩んでいる」というリスナーと電話をつなぎ、話を聞きました。自身のコンプレックスや、その向き合い方についてのトークを抜粋して紹介します。アイナ先生! 私はダンスを小さい頃から習っているのですが、最近自分が納得できる踊りが全くできなくなってしまいました。踊り込むほどうまく踊れなくなってしまい、悩んでいます。アイナ先生は、そんな時どうしていますか?(16歳)――このリスナーは、現在高校2年生です。6歳のころからダンスを始め、ヒップホップのユニットや、姉のギターの弾き語りに合わせて踊るなどで活動しています。アイナ:最近うまく踊れなくなってきて、ちょっとへこんでるってこと?リスナー:そうです。お姉ちゃんとやるのは、自分の自由に踊れるからすごく楽しいんです。でも先生の作品に関わった時とかに、周りの子と比べて自分はまだまだだな、全然かっこよく踊れないなって思って悩んでいます。アイナ:わかるわ。私も、ちっちゃいときからダンススタジオに通ってて。うまい人がどんどん前のほうの立ち位置を取ってさ……これは、人と比べちゃうの当たり前だよね。へこむよね、本当。リスナー:はい……。アイナ:ダンスを休んだりした期間はないの?リスナー:中学3年生の時に、(体型を気にして夜ご飯を食べなくなり)栄養失調になってしまって……。アイナ:ちょっと待って、栄養失調!?リスナー:はい。それで、精神的にも弱くなってしまって。1回ダンスを辞めて、また高校2年生になって始めました。アイナ:そっか。じゃあ、いま高校2年生の夏だから、始めてまだ半年ぐらいってこと?リスナー:そうです。アイナ:それはきつかったね。正直さ、高校2年生とかって結構周りと比べて、やれ鼻が低いやの、やれ自分はちょっと太ってるやのって……めちゃめちゃ気にする時期やと思うんよね。私もめっちゃ気にしてた。それが、“ご飯を食べない”っていう選択にいっちゃったんやね。つらかったね。今はどうなの?リスナー:今は、栄養失調にならないようにちゃんと毎日3食食べて、体も強くするように筋トレとかをしっかりするようにしています。アイナ:筋トレもしてんの!? すごいやん! 結構ストイックなのかな?リスナー:周りからも、そう言われることが多いです。アイナ:私さ、実はダンスを何度もやめようと思ったコンプレックスが1個あって……腰が曲がらへんねやんか。もう生まれつき。猫背になれないっていうか。ヒップホップって、ダウンが入るやんか? でも、ダウンが1回も入らないねんな。だから、私はジャズダンスをやっててんけど、ジャズでもやっぱダウンみたいなのを入れなあかんくて……。リスナー:はい……。アイナ:先生のナンバーで、「腰の位置がいつも人よりも高いから、ちゃんとダウン入れ」って言われて。でも1個も入らんから、ずっと端っこのほうで踊ったりする時期とかあった。だから、一緒だよ。さっき、「細身じゃないとダンス映えないかも」みたいに言ってた気持ちもすごいわかる。リスナー:はい……。アイナ:私も「腰が曲がんないからダンス映えないんだ」って思って、実はトンカチみたいなので腰を骨を叩いてたんよ、高校2年生の時……(笑)。そしたら踊れなくなっちゃって、コタツにくるまって泣いたんやけどさ。でも、それぐらいなっちゃうよね。めっちゃ気にしちゃうじゃん?リスナー:はい。アイナ:でもこの劣等感ってね、いいスパイスになる……。今はめっちゃつらいけど続けていったら、大人になった時にその劣等感のおかげで唯一無二の表現者になれたりすると思うんだよね。いや、マジマジマジ! ほんとだよ! 容姿端麗で文句もないです、みたいな人の踊りがめっちゃいいなって思う反面、淀みとか内側のものがあんまり感じられないんよ、私。リスナー:あ~……!アイナ:ちょっと何か崩れてる人の踊りのほうが、なんか魅力的よ。だから、栄養失調になったり少し悩んじゃったりしたことは、いつか絶対に花が咲くから。リスナー:はい!アイナ:私も一緒で、未だにたまに思うよね。人と比べてしんどいみたいな……。だから、またしんどくなったらこうやって話してほしいし、私もしんどくなったらLINEしたいわ(笑)。リスナー:(笑)。アイナ:またご飯食べたくないなって思った時は……ママとかに相談できたりするの?リスナー:ママはいつも相談に乗ってくれるので、できます。アイナ:あ、本当!? よかったね。ママもいるし、アイナもいるからね。リスナー:はい!アイナ:なんかあったらまた連絡しておいでね! 一緒に劣等感をいいスパイスにしていこう!リスナー:はい!アイナ:またね!リスナー:はい! ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/