「Animelo Summer Live 2023 -AXEL-」が、本日8月25日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開幕。3日間行われるイベントの初日には、トリを飾ったRoselia、サプライズ出演のミステリーキッスら19組が出演した。

2005年にスタートした「アニサマ」こと「Animelo Summer Live」は、世界最大のアニメソングライブイベント。2020年はコロナ禍により開催が見送られ、2021年、2022年は感染対策のため発声が制限された。開幕アクトとしてReoNaとともに「Independence」を歌ったTRUEが「アニサマ、声出していこうぜ!」と客席に呼びかけたように、4年ぶりの声出し解禁となった「アニサマ」。その序盤は女性アーティストが躍動した。岩田陽葵と小泉萌香によるユニット・harmoeは、2人のお姫様が登場するおとぎ話を挟みながら「Love is a potion」「ふたりピノキオ」というミディアムナンバーで独自の世界観を展開。続くLiyuuがダンサブルな「bloomin'」を披露しペンライトで会場をピンクに染めると、麻倉ももは「ピンキーフック」、なすお☆は「バグちゃん」「ハニージェットコースター」といったキュートでアッパーな楽曲で会場を沸かしていく。

麻倉を除き、ここまで初出場組が続く序盤の締めくくりとして登場したのは演歌歌手の島津亜矢。彼女が映画「ONE PIECE FILM RED」の主題歌「新時代」を歌い出し観客を沸かせたのち、「アニサマ、かかってきなさい。アクセル全開で盛り上がる準備はできてますか?」と、「AXEL」という今年のテーマを踏まえて観客を煽りながらステージに登場したのは、Roseliaのボーカル・湊友希那役の相羽あいな。意外な相手とメガヒットナンバーを届けた島津は、「I CAN'T DO ANYTHING -宇宙よ-」を挟み、“歌怪獣”として“歌ゴリラ”遠藤正明を迎えて「勇者王誕生!」を熱唱。2人は会場との「ガガガッ ガガガガッ ガオガイガー!」のコールアンドレスポンスを存分に楽しんだ。

その遠藤は、MCで衣装に描かれた「Z」にちなんで2022年に逝去したアニソンシンガー・水木一郎に触れながら、パワフルに「ウルトラマンZ」のオープニングテーマ「ご唱和ください 我の名を!」を歌唱。すると次に登場したSCREEN modeのMC中に警報音や緊急アナウンスが鳴り響き、ステージに怪獣が現れてしまう。しかし観客の「デッカー!」という呼び声に応えてウルトラマンデッカーたちが現れ、オープニングテーマ「Wake up Decker!」をバックに怪獣を撃退。激しいアクションも交えながら、「アニサマ」で「ウルトラマン」楽曲の揃い踏みとなった。

その後は、ともに初出演となる2組が対照的なパフォーマンスで魅せた。「ラブライブ!スーパースター!!」のユニット・Liella!の9人は、コールアンドレスポンスを交えた丁寧な自己紹介と元気いっぱいな「ビタミンSUMMER!」で観客を魅了する。一方、2人組ロックバンド・Co shu Nieは、激しくテクニカルな「bullet」や「asphyxia」、ピアノバラード「give it back」を披露。「圧倒的に美しい時間にします」というボーカル・中村未来のコメント通り、自分たちの世界観で観客を圧倒する。

前半のトリとして登場したReoNaは「ソードアート・オンライン」関連楽曲のみでセットリストを固めた。2023年は同作中でゲーム「ソードアート・オンライン」がリリースされた年。主人公の桐ヶ谷和人がナーヴギアを装着し、ゲームにダイブするシーンが映し出されると、ReoNaは「Weaker」「VITA」を「ソードアート・オンライン」の名シーンを詰め合わせた映像を背に歌っていく。そして青と赤のライトで彩られるステージで最後に届けられた「ANIMA」では観客に「魂の色は 何色ですか」と熱っぽく何度も問いかけ前半を締めくくった。

「衝動、高揚が加速するロックで熱いLIVE」を謳う今年の「アニサマ」にふさわしく、後半はGRANRODEOのKISHOWと蒼井翔太がハイトーンボイスをぶつけ合う「CHAINSAW BLOOD」で幕を開ける。ステージに残ったGRANRODEOは今回で通算14回目の参加。MCではe-ZUKAが「自分は2005年から参加している。そろそろ『Mr.アニサマ』と呼んでほしい」とこぼして観客に「Mr.アニサマ」コールを叫ばせ、KISHOWは「SCREEN modeのせいで制作費がだいぶ持っていかれた」「(島津と遠藤のコラボレーションが)ゴジラ対キングコングみたいだった」と前半のステージをひといじり。そんな熟練ユニットらしい余裕を見せながらも、彼らは「ゼロステップ」「鉄の檻」「modern strange cowboy」とハードなロックナンバーを畳み掛け会場を再点火していった。

「PSYCHO-PASS サイコパス」のドミネーターによるナレーションを受けてセンターステージに現れたのはWho-ya Extended。彼らが「Q-vism」「VIVID VICE」でクールに存在感を放つと、三森すずこは次々に他アーティストとコラボレーションする。同じピンクをイメージカラーとする麻倉との「ドキドキトキドキトキメキス♡」では会場中にラブリーな笑顔を振りまき、ドラムに大橋彩香、ギターに作・編曲した太田雅友を迎えての「会いたいよ…会いたいよ!」では自身のアーティスト活動10周年を盛大に祝う。そして三森がステージから去ったのち、スクリーンでは「オッドタクシー」の映像がスタート。そこで紹介されたアイドルグループ・ミステリーキッスとして、三森は小泉、村上まなつと一緒にステージに再登場する。彼女たちが「シュガーレス・キッス」「超常恋現象」をメドレーで届けると会場は大きな盛り上がりを見せたが、その後に同作のオーディオドラマ「幸せのボールペン」が映像とともに流れ、「オッドタクシー」らしくステージは不気味に締めくくられた。

OxTのステージは、静謐なピアノソロをバックにオーイシマサヨシらしい笑いを誘うモノローグによってTom-H@ckがステージに召喚されてスタート。MCにおけるオーイシの「今年のOxTは異世界にアクセルを踏みたい」という宣言通り、2人は「陰の実力者になりたくて!」「オーバーロードIV」という異世界転生アニメ2作品の主題歌をパフォーマンスし、大きな歓声と「クソメガネ!」の声を浴びた。そんなテンション高まる会場の雰囲気を一変させたのは、再登場のSCREEN mode。彼らはボーカル・林勇が佐野万次郎役で出演するTVアニメ「東京リベンジャーズ」のオープニングテーマ「Cry Baby」をアンプラグドバージョンで届け、会場をムーディな空気で満たしていく。

続く声優アーティストたちも、それぞれの個性を発揮する。蒼井は念願だったという「アニサマではかわいい人しか乗れない」トロッコに乗って「give me ♡ me」で大ボリュームのコールアンドレスポンスを引き出すことに成功。大橋は自身も出演するアニメ「政宗くんのリベンジ」シリーズ2作のかわいらしく激しい両オープニングテーマの合間に、e-ZUKAこと飯塚昌明とコラボレーション。作・編曲者による泣きのギターが鳴り響く「MASK」で「テーマが『AXEL』ということでカッコいい曲も聴いていただきたい」という自身の野望を達成した。

TRUEは、テーマの「AXEL」に合わせてか「走れ 走れ ハダシで走れ」の歌詞が盛り込まれた「BUTTERFLY EFFECTOR」で裸足のままステージに登場。疾走感溢れる「Divine Spell」を歌った彼女は、MCに入ると「昨年、そして一昨年のステージで『必ず、いつものアニサマで再会しましょう。そのために負けんじゃねーぞ! 』と約束しました……会えたね」と感慨深げな表情を見せながら自身の「アニサマ」を語る。さらに「私たちは、誰かと一緒に音を奏でることの喜びを知っています」と切り出し、荘厳なバラード「アンサンブル」を歌唱。最後は「ラララ」のシンガロングで観客と濃密な一体感を生み出して、初日のトリを務めるRoseliaにバトンを渡した。

2017年、2019年に続き、今回で4年ぶり3回目の出演となったRoselia。初めての「アニサマ」のトリという大役には、相羽も思わずキャラを脱ぎ「マジでめちゃくちゃびっくりしました!」と繰り返すほど、興奮が隠せない様子だ。しかし「ROZEN HORIZON」の厳かなイントロから始まったRoseliaのパフォーマンスは、静と動を巧みに使い分け、「R」では声を重ねてシャウトを繰り返し、観客を確実に今日一番の盛り上がりへと連れて行く。疾走感たっぷりのロックナンバー「ZEAL of proud」を挟み、最後は意外にも「アニサマ」では初めて演奏するという「FIRE BIRD」。「アニサマにすべてを賭ける覚悟はある?」と問いかけると、噴き上がる炎と観客の大合唱に包まれながら、クライマックスまでアクセル全開で「アニサマ」のトリを駆け抜けた。

「Animelo Summer Live 2023 -AXEL-」DAY1

会場:埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

セットリスト

ReoNa×TRUE「Independence」(TVアニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」劇中歌) harmoe「Love is a potion」(TVアニメ「ポーション頼みで生き延びます!」EDテーマ) harmoe「ふたりピノキオ」(TVアニメ「継母の連れ子が元カノだった」EDテーマ) Liyuu「bloomin'」(TVアニメ「はたらく魔王さま!!」2nd Season EDテーマ) 麻倉もも「ピンキーフック」(TVアニメ「カノジョも彼女」EDテーマ) 麻倉もも「花に赤い糸」(映画「好きになるその瞬間を。~告白実行委員会~」劇中挿入歌) なすお☆「バグちゃん」(TVアニメ「聖者無双~サラリーマン、異世界で生き残るために歩む道~」OPテーマ) なすお☆「ハニージェットコースター」(TVアニメ「可愛いだけじゃない式守さん」OPテーマ) 島津亜矢×湊友希那「新時代」(映画「ONE PIECE FILM RED」主題歌) AYA「I CAN'T DO ANYTHING -宇宙よ-」(映画「機動戦士ガンダム THE ORIGIN 激突 ルウム会戦」主題歌) 遠藤正明×島津亜矢「勇者王誕生!」(TVアニメ「勇者王ガオガイガー」OPテーマ) 遠藤正明「ご唱和ください 我の名を!」(「ウルトラマンZ」OPテーマ) SCREEN mode「TRUE STORY」(TVアニメ「文豪ストレイドッグス」第4シーズンOPテーマ) SCREEN mode「Wake up Decker!」(「ウルトラマンデッカー」OPテーマ) Liella!「Second Sparkle」 Liella!「ビタミンSUMMER!」(TVアニメ「ラブライブ!スーパースター!!」2期第6話挿入歌) Cö shu Nie「bullet」(TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス 3」EDテーマ) Cö shu Nie「asphyxia」(TVアニメ「東京喰種トーキョーグール:re」OPテーマ) Cö shu Nie「give it back」(TVアニメ「呪術廻戦」第1期 第2クールEDテーマ) ReoNa「Weaker」(「ソードアート・オンライン -アノマリー・クエスト-」主題歌) ReoNa「VITA」(家庭用ゲーム「ソードアート・オンライン Last Recollection」主題歌) ReoNa「ANIMA」(TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」2ndクールOPテーマ) GRANRODEO×蒼井翔太「CHAINSAW BLOOD」(TVアニメ「チェンソーマン」第1話EDテーマ) GRANRODEO「ゼロステップ」(「黒子のバスケ」アニメ10周年記念アニバーサリーソング) GRANRODEO「鉄の檻」(TVアニメ「文豪ストレイドッグス」第5シーズンOPテーマ) GRANRODEO「modern strange cowboy」(TVアニメ「NEEDLESS」OPテーマ) Who-ya Extended「Q-vism」(TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス 3」OPテーマ) Who-ya Extended「VIVID VICE」(TVアニメ「呪術廻戦」第1期 第2クールOPテーマ) 三森すずこ×麻倉もも「ドキドキトキドキトキメキス♡」 三森すずこ feat. 大橋彩香&太田雅友「会いたいよ...会いたいよ!」 ミステリーキッス「シュガーレス・キッス」(TVアニメ「オッドタクシー」EDテーマ)~「超常恋現象」(TVアニメ「オッドタクシー」挿入歌)※メドレー OxT「HIGHEST」(TVアニメ「陰の実力者になりたくて!」OPテーマ) OxT「HOLLOW HUNGER」(TVアニメ「オーバーロードⅣ」OPテーマ) SCREEN mode「Cry Baby」(TVアニメ「東京リベンジャーズ」OPテーマ) 蒼井翔太「PSYCHO:LOGY」(TVアニメ「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」OPテーマ) 蒼井翔太「give me ♡ me」(TVアニメ「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…X」EDテーマ) 大橋彩香「Please, please!」(TVアニメ「政宗くんのリベンジR」OPテーマ) 大橋彩香 feat. 飯塚昌明「MASK」 大橋彩香「ワガママMIRROR HEART」(TVアニメ「政宗くんのリベンジ」OPテーマ) TRUE「BUTTERFLY EFFECTOR」(TVアニメ「ひなろじ~from Luck & Logic~」OPテーマ) TRUE「Divine Spell」(TVアニメ「レガリア The Three Sacred Stars」OPテーマ) TRUE「アンサンブル」(「特別編 響け!ユーフォニアム~アンサンブルコンテスト~」主題歌) Roselia「ROZEN HORIZON」 Roselia「R」(劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」挿入歌) Roselia「ZEAL of proud」(TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード overDress」OPテーマ) Roselia「FIRE BIRD」(TVアニメ「BanG Dream! 2nd Season」挿入歌) アニサマ2023出演アーティスト DAY1「heartbeat-axelator」(アニサマ2023テーマソング)

