「好みのタイプって変わるもの？」「夏、満喫してる？」Saucy Dog石原慎也が10代の質問に回答

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。8月23日(水)の放送では、リスナーから届いた“普通の質問”に回答しました。【私はこの夏プールに行き、スイカを食べアイスも食べ、日焼けもして、花火大会に行き、お祭りにも行き……と、すっかり夏を満喫しています。石原先生は、何か夏っぽいことやりましたか?】(14歳)石原:羨ましいな……! 最近だと「夏っぽいことしたな~」って思ったのは、クーラーをつけてても日差しとかで室温が上がってくるわけですよ。なので、ごはんとか果物とかを、出しっぱなしにするのをやめて、冷蔵庫に入れようと(笑)。それが、結構夏っぽいな~って思ったのと……。あとは、水着の写真がSNSに投稿されるんですよ。女の子の水着の写真とか、男の子も然りなんですけど……(笑)。「水着が増えたな~、インスタに」みたいな(笑)。あとは、フェスが始まったことですかね!【好きな女性の好みって、変わるものですか? それとも、ずっと同じタイプの人を好きになるのが普通なんですか? 最近、ちょっと気になる子がいるんですが、今まで好きになってきたタイプと違っていて戸惑っています】(17歳)石原:変わるよ! 全然変わって当たり前だと思うし。例えば……歴代の彼女とか好きだった人とかを見比べてみても、誰ひとり同じ人はいないし。性格も全然違うし。やっぱりそれがいいんじゃない?違って当たり前だし、人は1人たりとも同じ人はいないので。似てる人を探そうと思っても、なかなか見つからないわけで。元カノを忘れられなくて、似た部分を探してしまうっていう人はもしかしたらいるかもしれないけどね。それって、あんまりおもしろくないなって思っちゃうので。まぁ、いいんじゃないですか。自分の中の流行り顔というか、流行りの性格というか。こういう人がいいな~、みたいなところで好きになってもいいんじゃないでしょうか!みなさん書き込みありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/