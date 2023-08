KEYTALK「自分の“color”が絶対ある」10代の“人と比べてしまう”お悩みに贈る1曲

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが毎週登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。8月のマンスリーアーティストは、4ピースバンドのKEYTALKです。8月23日(水)の放送では、ギターの小野武正さんとボーカル&ギターの寺中友将さんが、「人と比べてしまう」というお悩みに回答しました。最近、人と比べてしまって悩んでいます。「あの子はすごいな〜」っと思ったり、「私なんか……」と思ってしまう日があります。なるべくポジティブにいたいのですが、考えてしまいます。人と比べないようにするには、どうしたらいいですか?小野:人間誰しもが感じる悩みですよね。16歳だったら、なおさらかもしれないですよね。寺中:そうだね。わかる、わかるよ。これさ、この先もずっとテーマだよね。小野:そうだね。比べちゃうんだよね。寺中:比べたところで、っていうのはわかってるんだけどね。小野:隣の芝生は青く見えるじゃないけど。寺中:そう、見えちゃうんだよね。僕らもね、「あのバンドは、こういう楽曲があっていいな〜」とかね。小野:たしかに。まあでも、自分らにしかないものがありますからね。寺中:ある。間違いなく! だから、自分の“color”が絶対あるんですよ。小野:絶対あるよ! でも、高校1年生だと……どうでした? 自分の色見つけられてました?寺中:自分の色か〜。絶対わかっていなかったと思う。でもその時はその時なりに、「自分ってこうだな」って思ってたと思うけど。小野:たしかに。寺中:やっぱりまだね、どうしても、世界がまだまだ広がっていないですから。小野:こっから広がっていくからね。寺中:そうそう。その中で、きっと自分の“color”もわかっていくと思うので!小野:間違いないね! 細かいことは気にせず、この曲聴いて楽しい気持ちになってもらえればと思います!今回選曲された「color」は2016年リリースのアルバム『KTEP COMPLETE』に収録されています。また8月30日(水)には、ニューアルバム『DANCEJILLION』がリリースされます。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/