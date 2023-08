“なぜか貯金ができない”、“時間を持て余す”…すべては夏のせい！「夏」に文句が言いたい！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月24日(木)は、「夏に文句を言いたい!」をテーマに放送。今回の企画を説明する際に、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が話していた、“なんだか夏のせいにしてしまう”エピソードを紹介します。こもり校長:8月が終わると、一応夏が終わりに向かっていく……という雰囲気になるじゃない? 生徒(リスナー)のみんなは、今年の夏はどうだったのかな?COCO教頭:たしかに、今年は4年ぶりの制限のない夏だったしね。花火大会が開催できたりしたし、思い出ができたんじゃない?こもり校長:大人ってそう言うよね~。COCO教頭:どの立ち位置の発言やねん!こもり校長:ということで、今夜のテーマは「夏に文句を言いたい!」です。夏って、基本ウェルカムな季節になっているでしょ?COCO教頭:夏は最高よ! 私は夏推進派ですから!こもり校長:でも俺は“夏”に文句を言いたいヤツもいると思うわけ。COCO教頭:“夏”という季節に!? 夏に文句を言いたい生徒なんているかな?こもり校長:いやーいますね!「夏に花火大会に行けなかった! 夏のバカヤロー!」とか、「夏に彼女できるはずだったのに、ずっとゼルダやってるじゃねーか! 夏のバカヤロー」とかね。COCO教頭:それは、オメーのせいだ(笑)。こもり校長:夏がそうさせているわけですよ! さっきから教頭は、“夏”をかばっているけど……。COCO教頭:夏が好きだからな。こもり校長:夏の肩を持ちたい気持ちはわかる。そのほうが、ちょっといい女感あるもん。COCO教頭:違う違う! 季節の肩を持つとかないのよ。季節の中で、夏がドンズバで好きってだけです!こもり校長:あ~……! でも、「夏のせい」ってあるよね。COCO教頭:うん?こもり校長:夏のせいで!!! 俺で言ったら……「せっかく貯金しようと思ってたのに、夏のせいでTシャツのバリエーションがなくなって買い足したから貯金できねーじゃねぇか! 夏のバカヤロー!」みたいな。COCO教頭:それは、オマエのせい!こもり校長:これは夏のせいなのよ!COCO教頭:ずっと他人のせいにするな(笑)。こもり校長:ということで、今夜は「夏に文句が言いたい」という生徒の話を聞いていきます。なんだけど、「暑い」以外にしてもらいたい……(笑)。COCO教頭:文句に「暑い」とは書いてくれるな、ってこと?(笑)。こもり校長:「暑いのどうにかしてくれ!」はあるんだけど、ちょっと言われすぎてるから(笑)。それ以外でお願いします!この日の放送では……・「大学生になったら、夏休みが1ヵ月半もあって長すぎる! 旅行にも夏フェスに行ったけど、1週間で満喫できました」という19歳・「夏のせいでお金がかかっています。虫よけや汗対策用の化粧品代、着替え代に出費しました」という18歳・「大学生の塾のチューターのことが好きで勉強のことをLINEで質問してみたら、夏はヒマなはずなのに既読スルーされています」という18歳・「夏休みに入る前に彼女ができたけど、相手が携帯を持っていなくて連絡できず、夏休み中は一度も一緒に遊べなかった」という15歳と電話をつなぎ、それぞれの“夏への文句”を聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/