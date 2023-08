ONE OK ROCKの新曲「Make It Out Alive」が本日8月25日に配信リリースされた。

リリース情報と合わせて、「Make It Out Alive」がNiantic, Inc.と株式会社カプコンによるスマートフォン向けアプリゲーム「Monster Hunter Now」のタイアップソングに決定したことが発表された。9月14日にリリースされる「Monster Hunter Now」はプレイヤーが“ハンター”となり、現実の世界に登場する強大なモンスターを狩るゲーム。「Make It Out Alive」のジャケットには、ゲームに登場するモンスター“ディアブロス”のグラフィックが使用されている。

またONE OK ROCKと「Monster Hunter Now」がコラボレーションした「Make It Out Alive」のミュージックビデオが、YouTubeで8月29日22:00にプレミア公開される。これに先駆けて、YouTubeではMVのティザー映像が公開された。