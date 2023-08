テレビ朝日主催のライブイベント「テレビ朝日ドリームフェスティバル2023」が11月3日から5日にかけて千葉・幕張メッセ国際展示場1~4ホールで開催される。

今年で12回目の開催となる「テレビ朝日ドリームフェスティバル」。第1弾発表では3日に新しい学校のリーダーズ、東京スカパラダイスオーケストラ、Novelbright、WANIMA、4日にいきものがかり、SUPER BEAVER、 PUFFY、BE:FIRSTがラインナップされている。

最終日の5日はPerfumeとのコラボ企画「テレビ朝日ドリームフェスティバル2023×Perfume FES!!」として行われる。「Perfume FES!!」はPerfumeの発案で対バン相手を選び、メンバーが自ら出演オファーをかけるという、2013年から4度にわたって行われてきた企画。今回は2017年以来、約6年ぶりの開催となる。今回はPerfumeに加え、きゃりーぱみゅぱみゅ、GENERATIONS from EXILE TRIBE、女王蜂、マキシマム ザ ホルモンが出演する。

テレ朝チケットでは、チケットの最速先行予約を8月31日まで受け付けている。

テレビ朝日ドリームフェスティバル2023

2023年11月3日(金・祝)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~4ホール

<出演者>

新しい学校のリーダーズ / 東京スカパラダイスオーケストラ / Novelbright / WANIMA / and more



2023年11月4日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~4ホール

<出演者>

いきものがかり / SUPER BEAVER / PUFFY / BE:FIRST / and more

Perfume FES!!

11月5日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~4ホール

<出演者>

Perfume / きゃりーぱみゅぱみゅ / GENERATIONS from EXILE TRIBE / 女王蜂 / マキシマム ザ ホルモン / and more