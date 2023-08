アニメ「カウボーイビバップ」のアルバム、マキシシングル全7タイトルを11枚組にまとめたLP-BOX「COWBOY BEBOP LP-BOX」が12月13日にリリースされる。

渡辺信一郎監督によるオリジナルアニメ「カウボーイビバップ」。1998年にTVシリーズが放送された後、2001年には劇場版も「カウボーイビバップ 天国の扉」が公開された。作品とともに菅野よう子が手がけた音楽も注目され、TVシリーズのオープニングテーマ「Tank!」を収録したサウンドトラック第1弾「COWBOY BEBOP」は第13回日本ゴールドディスク大賞「アニメーション・アルバム・オブ・ザ・イヤー」を受賞している。

「COWBOY BEBOP LP-BOX」は、「COWBOY BEBOP」「COWBOY BEBOP Vitaminless」「COWBOY BEBOP NO DISC オリジナルサウンドトラック2」「COWBOY BEBOP originalsoundtrack3 BLUE」「COWBOY BEBOP Knockin' on heaven's door Ask DNA」「COWBOY BEBOP Knockin' on heaven's door O.S.T. FUTURE BLUES」「Cowboy Bebop Remixes "Music For Freelance"」を収録。各タイトルのジャケットはオリジナルのデザインが採用され、CD発売時に高い評価を受けたアートワークをLPサイズで手にすることができる。

またLP-BOXに加え、菅野よう子が新たに選曲・編集した3タイトル「Tank! Gold COWBOY BEBOP」「The Real Folk Blues Legends COWBOY BEBOP」「Songs for the Cosmic Sofa COWBOY BEBOP」のアナログ盤も同時リリース。さらにアナログ盤でのみリリースされた実写版のサウンドトラックもCD化される。

「COWBOY BEBOP LP-BOX」収録内容

「COWBOY BEBOP」

【Disc 1】Side A

01. Tank! / シートベルツ

02. RUSH / シートベルツ

03. SPOKEY DOKEY / シートベルツ

04. BAD DOG NO BISCUITS / シートベルツ

【Disc 1】Side B

01. CAT BLUES / シートベルツ

02. COSMOS / シートベルツ

03. SPACE LION / シートベルツ

04. WALTZ for ZIZI / シートベルツ

【Disc 2】Side A

01. PIANO BLACK / シートベルツ

02. POT CITY / シートベルツ

03. TOO GOOD TOO BAD / シートベルツ

04. CAR 24 / シートベルツ

05. The EGG and I / シートベルツ

【Disc 2】Side B

01. FELT TIP PEN / シートベルツ

02. RAIN / Steve Conte

03. DIGGING MY POTATO / シートベルツ

04. MEMORY / シートベルツ

「COWBOY BEBOP Vitaminless」

Side A

01. THE REAL FOLK BLUES / 山根麻衣

02. Odd Ones / シートベルツ

03. Doggy Dog / シートベルツ

04. Cats on Mars / Gabriela Robin

05. SPY / シートベルツ

Side B

01. Fantaisie Sign / Carla Vallet

02. Piano Bar I / シートベルツ

03. Black Coffee / シートベルツ

「COWBOY BEBOP NO DISC オリジナルサウンドトラック2」

【Disc 1】Side A

01. American Money / シートベルツ

02. Fantaisie Sign / Carla Vallet

03. Don't bother none / 山根麻衣

04. Vitamin A / シートベルツ

05. LIVE in Baghdad / 遠藤正明

【Disc 1】Side B

01. Cats on Mars / Gabriela Robin

02. Want it all back / 山根麻衣

03. Bindy / シートベルツ

04. You make me cool / 古川昌義

05. Vitamin B / シートベルツ

06. Green Bird / Gabriela Robin

【Disc 2】Side A

01. ELM / シートベルツ

02. Vitamin C / シートベルツ

03. Gateway / シートベルツ

04. The Singing Sea / Tulivu-Donna Cumberbatch

【Disc 2】Side B

01. The EGG and YOU / シートベルツ

02. Forever Broke / シートベルツ

03. POWER OF KUNG FOOD REMIX / シートベルツ

「COWBOY BEBOP originalsoundtrack3 BLUE」

【Disc 1】Side A

01. BLUE / 山根麻衣

02. WORDS THAT WE COULDN'T SAY / Steve Conte

03. AUTUMN IN GANYMEDE / シートベルツ

04. MUSHROOM HUNTING / シートベルツ

05. GO GO CACTUS MAN / シートベルツ

【Disc 1】Side B

01. CHICKEN BONE / SYDNEY with sister R

02. THE REAL MAN / シートベルツ

03. N.Y RUSH / シートベルツ

04. ADIEU / Emily Bindiger

【Disc 2】Side A

01. CALL ME CALL ME / Steve Conte

02. AVE MARIA / Jerzy Knetig

03. STELLA BY MOOR / シートベルツ

04. FLYING TEAPOT / Emily Bindiger

【Disc 2】Side B

01. WO QUI NON COIN / 多田 葵

02. ROAD TO THE WEST / シートベルツ

03. FAREWELL BLUES SEE YOU SPACE COWBOYS / シートベルツ

「COWBOY BEBOP Knockin' on heaven's door Ask DNA」

Side A

01. WHAT PLANET IS THIS. / シートベルツ

02. Ask DNA / シートベルツ

03. COSMIC DARE (PRETTY WITH A PISTOL) / シートベルツ

Side B

01. Hamduche / シートベルツ

02. Is it real?/ シートベルツ

「COWBOY BEBOP Knockin' on heaven's door O.S.T. FUTURE BLUES」

【Disc 1】Side A

01. 24hours OPEN / シートベルツ

02. Pushing the sky / シートベルツ

03. Time to know~Be waltz / シートベルツ

04. Clutch / シートベルツ

【Disc 1】Side B

01. MUSAWE / シートベルツ

02. Yo pumpkin head / シートベルツ

03. Diggin' / シートベルツ

04. 3.14 / シートベルツ

【Disc 2】Side A

01. What planet is this? / シートベルツ

02. 7minutes / シートベルツ

03. Fingers / シートベルツ

04. Powder / シートベルツ

05. Butterfly / シートベルツ

【Disc 2】Side B

01. No reply / シートベルツ

02. Dijurido / シートベルツ

03. Gotta knock a little harder / シートベルツ

04. No money / シートベルツ

05. Rain(demo ver.)/ シートベルツ

「Cowboy Bebop Remixes "Music For Freelance"」

Side A

01. Radio free mars talk1

02. Tank! / シートベルツ Remix and additional production by Luke Vibert

03. Radio free mars talk2

04. Forever Broke / シートベルツ Remix and additional production by Fila Brazillia

05. Radio free mars talk3

06. Cats on Mars / シートベルツ Remix and additional production by DMX Krew

07. Radio free mars talk4

08. Piano Black / シートベルツ Remix and additional production by Ian O'Brien

Side B

01. CAT BLUES / シートベルツ Remix and additional production by Mr.Scruff

02. Radio free mars talk5

03. Fe / シートベルツ Remix and additional production by DJ Vadim

04. Fantaisie Sign / シートベルツ Remix and additional production by Ian Pooley

05. Radio free mars talk6

06. Space Lion / シートベルツ Remix and additional production by 4Hero

07. Radio free mars talk7