映画『トランスフォーマー』シリーズの最新作『トランスフォーマー/ビースト覚醒』よりバンブルビーがフル可動フィギュアで登場する。

「DLX Bumblebee (DLX バンブルビー)」

「DLX Bumblebee (DLX バンブルビー)」は劇中でみられるスタイリッシュに刷新されたロボットモードを忠実に再現したフル可動フィギュア。全身に約60ヶ所の可動ポイントを有し、背面ウィングは可動により閉じた状態と開いた状態を再現可能。また、1対付属するイオンブラスター形態の前腕部にもLED発行機能が備わっており、通常の前腕部と交換可能となっている。

(C)2023 TOMY. (C) 2023 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.TM & (R) denote Japan Trademarks. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd. For sale in Japan only.