大今良時原作による「イッツフォーリーズ公演 ミュージカル『聲の形』」のPVが公開に。併せて、10月6日の昼公演終了後に、スペシャルトークショーの開催が発表された。

映像は西宮硝子役の山崎玲奈が、制服に腕を通すところから始まる。その後、島太星扮する石田将也、宮下雄也扮する永束友宏らが次々と映し出され、キャラクタービジュアルの撮影に挑む様子が収められている。「君に生きるのを手伝ってほしい──」という言葉が浮かび上がり、映像は締めくくられた。

「聲の形」は聴覚障害を持つ孤独な少女・西宮硝子と、彼女のいじめの中心人物となったことが原因で孤立していく石田将也を軸に描かれる物語。ミュージカルは10月4日から8日まで、東京・サンシャイン劇場にて上演される。

イッツフォーリーズ公演 ミュージカル「聲の形」

日程:2023年10月4日(水)~8日(日)

会場:東京都 サンシャイン劇場

スタッフ

原作:大今良時「聲の形」(講談社「週刊少年マガジン」)

上演台本・作詞・演出:板垣恭一

作曲・音楽監督・演奏:桑原まこ

振付:山田うん

キャスト

西宮硝子:山崎玲奈

石田将也:島太星

永束友宏:宮下雄也

植野直花:大西桃香

西宮結絃:大川永・徳岡明(Wキャスト)

川井みき:河内美里

硝子の母:田中愛実・澤田美紀(Wキャスト)

真柴智:神澤直也

佐原みよこ:杉尾優香

将也の母:矢野叶梨・近藤萌音(Wキャスト)

竹内先生:塩田康平

喜多先生:向谷地愛

西宮いと:入絵加奈子

※山崎玲奈の「崎」はたつさき、徳岡明の「徳」は旧字が正式表記。

