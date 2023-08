XG、Apple Musicのショートフィルム「Up Next」に登場

XGのJURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAは、この一年で飛躍的な成長を遂げた。フューチャリスティックなコンセプトのステージと色鮮やかな衣装、そしてアーティストとしての多彩な才能で知られるこの7人組ガールズグループは、5月に行われた米音楽フェス「Head In The Clouds New York」と8月に行われた「Head In The Clouds Los Angeles」で短いながらも見事なパフォーマンスを披露し、多くの観客を魅了した。

【動画を見る】XG「New Dance」ミュージックビデオ

ニューヨークでの公演は、2022年3月のデビュー以来初となる待望のアメリカ公演が実現した瞬間でもあった。9月27日に1stミニアルバム『NEW DNA』のリリースを控えた彼女たちは、先行シングルとして「NEW DANCE」とそのMVを8月23日にリリースしたばかりだ。Apple Musicのデータによると、XGのプレイリストの再生回数は過去半年間で359%も増加したという。そんな彼女たちの驚異的な快進撃は、まだまだ止まりそうにない。

K-POPの枠にもJ-POPの枠にも収まらないXGは、「グローバル・グループ」と呼ばれることが多い。実際、グループのプロモーション活動は従来のK-POP方式だが、メンバーは日本人で、楽曲の歌詞は英語だ。メンバーたちは、自らの音楽を「常識にとらわれないX-POP」と表現している。

2022年3月にデビューしたXG(「Xtraordinary Girls」の略称)は、Apple Musicの「Up Next」の8月のアーティストに抜擢された。新進気鋭のアーティストの発掘と紹介を目的とするこのプログラムにとってXGは、まさにうってつけの存在だった。このプログラムは過去にビリー・アイリッシュやバッド・バニーなどのアーティストを選出しており、直近では女性ラッパーのアイス・スパイスが抜擢されている。今回の抜擢についてJURINは、「数多くの素晴らしいアーティストが名を連ねるこのプログラムの一員になれたことに、ただただ驚いています。また、とても誇らしい気持ちでいっぱいです。これからもXGらしい音楽とエンターテインメントを皆さまに届けながら、常識や規格にとらわれない自由な表現を追求していきます」とコメントを発表した。

「Up Next: XG」でJURINは、XGの音楽がR&Bとヒップホップからインスパイアされている一方、XGらしさとエッセンスが加えられていることを明かした。カラフルなファッションや凝りに凝ったネイルアート、彼女たちのサウンドにぴったりの遊び心あふれるヘアスタイルなどのおかげで、メンバーたちはどこにいても目を引く。さらにCOCONAは、楽曲を通じてメンバーひとりひとりの個性を大切にしつつ、グループとしての一体感を磨き上げるのが目標だと語った。

今回のショートフィルムは、グループの拠点・東京で撮影されたバックステージ映像やダンス、歌、語学のレッスンに明け暮れた練習生時代のエピソードを通じてメンバーの素顔に近づける、「Alphaz」と呼ばれるXGファンにとって貴重な内容になっている。

世界中から注目を集めるXGだが、「Up Next」に抜擢されたことで今後より多くのオーディエンスを魅了することは間違いないだろう。

from Rolling Stone US

>>記事に戻る