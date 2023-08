春ねむり、初の全曲バンド録音による新作EP『INSAINT』全貌を公開

春ねむりが、9月29日(金)にリリースする新作EP『INSAINT』のジャケットアートワークとトラックリストを公開した。

昨年4月、満を持してセカンド・フルアルバム『春火燎原』を発表し、米メディアPitchforkでは8.0点の高得点を獲得。10月からは世界各国およそ30都市で『春火燎原』を携えたライブツアーを開催。ワシントンD.C.公演にはハードコアシーンの最重要バンドFUGAZIのイアン・マッケイが来場し大きな話題を呼んだ春ねむり。

そのツアー中に制作された今作『INSAINT』は、全曲ギター・ドラム・ベース・ボーカルで構成されるバンドセットで録音を行ったという。パンク、ハードコア、ロック等に分類されるサウンドで統一されていることは、前作までのスタイルを鑑みれば、ただのジャンル分類にとどまらない今作の特色である。『INSAINT』には全6曲が収録され、9月8日(金)には先行シングル「わたしは拒絶する」がリリースされることも決定した。

また、トラックリストと同時に公開されたジャケットアートワークは、今作のテーマである『INSAINT』という造語の持つコンセプトを表現。自身が学生時代に通っていた母校で撮影が行われ、チャペルを飛び出した先にあるステンドグラスの前にてフォトグラファーのナナシママリアが撮影した。

<リリース情報>

NEW EP『INSAINT』

2023年9月29日(金)発売

全6曲収録

=収録曲=

1. ディストラクション・シスターズ

2. わたしは拒絶する

3. 生存は抵抗

4. サンクチュアリを飛び出して

5. インフェルノ

6. No Pain, No Gain is Shit

DIGITAL SG『わたしは拒絶する』

2023年9月8日(金)発売

Pre-add/Pre-save:https://lnk.to/i_refuse

<ライブ情報>

「HARU NEMURI EUROPEAN TOUR 2023」

10/7 - Ireland, Dublin - The Workman's Club

10/9 - England, Manchester - The Peer Hat

10/10 - England, Southampton - Heartbreakers

10/11- England, London - Studio 9294

10/13 - Spain, Barcelona - AMFest Encobert (Sala Salamandra)

10/16 - France, Paris - Les Etoiles

10/17 - Belgium, Brussels - Botanique (Rotonde)

10/19 - Netherlands, Rotterdam - Left of the Dial Fest day1

10/20 - Netherlands, Rotterdam - Left of the Dial Fest day2

10/23 - Germany, Berlin - Badehaus

Official Website(JP):http://ねむいっす.com