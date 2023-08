SCANDAL、動画サイトの「関連動画」に疑問？「私たちって何の動画に“関連”しているんだろう」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。8月21日(月)の配信は、SCANDALの結成日「8月21日」にちなんで、「SCANDALとの思い出」をテーマに募った、リスナーからのメッセージを、時間の許す限り番組内で紹介していきました。HARUNA:今回はなんと! 配信日が8月21日ということで……私たちSCANDALの結成日、17周年当日です!TOMOMI:ありがとうございます!MAMI:ありがとうございます!HARUNA:しかも、(Season 2がスタートしてから21回目ということで)「#21」!MAMI:すごいね、21かぶり。TOMOMI:21日に#21。HARUNA:記念日の配信ということで、事前に「SCANDALとの思い出」を募集しまして、たくさんメッセージをいただきました! 本当にありがとうございます。さっそく紹介していきたいと思います。<リスナーからのメール・シロクマさん>SCANDALの皆さん、こんばんは。毎週楽しく聴いています。僕がSCANDALの皆さんを知ったきっかけは、この「Catch up」です。AuDeeで偶然この番組を見つけ、最初は「AuDeeなのに音楽も聴けるなんてオトクだな~」としか思っていませんでしたが、気がついたら過去回をすべて聴き、毎週火曜日の通勤時間に聴くのが習慣になっていて、僕の生活になくてはならない存在になっていました。これからも変わらず「Catch up」の放送を聴き続けられたら嬉しいです。結成17周年おめでとうございます。TOMOMI:ありがとー!HARUNA:えーうれしー!MAMI:すごいねー!TOMOMI:こういう出会いもあるんですね。HARUNA:もともとSCANDALは知っていたのかな?TOMOMI どうなんだろ?MAMI:どうなんだろうね。HARUNA:ありがたいです。MAMI:嬉しいね。TOMOMI:番組やってて良かったって思うよね。HARUNA:そうだね。ぜひ、これからも聴き続けてください。<リスナーからのメール・かっちさん>SCANDALの皆さん、こんにちは。初めてメールをさせていただきます。私が初めてSCANDALを知ったのは、3年前に「Tonight」のMVを見たのがきっかけです。キレッキレに踊るHARUNAさんの格好良さに衝撃を受けました。それから少しときは経ち、この春の「SCANDAL TOUR 2023『unlimited UTOPIA』」の横浜・東京公演で初のライブに参加。皆さんが出演したフェス「GOOOOOON!」で、初フェス参加しました。どちらも最高に楽しく、興奮しました。HARUNA:え、きっかけが「Tonight」?TOMOMI:「Tonight」なんだー?HARUNA:「Tonight」に、どうやってたどりついたんだろうね。たまたま、動画サイトのおすすめで出てきたとかなんかな?TOMOMI:そうなんじゃない? 初めて知ったって書いてあるから、なんかの関連で出てきたんじゃない? 今、私たちって何が「関連動画」に紐づけられていると思う? なんやろうね?HARUNA:なんでしょうね?MAMI:「関連」ってさ、何かのチャンネルを登録していたら、おすすめ欄に出てくるってこと?TOMOMI:それとか、自分がよく検索したり、よく見ていたりするバンドとか。HARUNA:でも、それは自分のアルゴリズムのなかってことでしょ?TOMOMI:けっこう前だけどさ、私たちの関連動画に「ポルノグラフィティ」さんが出てきたこともあったね、今はどうなんかな?HARUNA:トモがお休みだったときのちょっと前の配信でさ、ブラジルに行く飛行機のなかで出会った、留学生の女の子の話をちょっとしたんだけど……。TOMOMI:うんうん。HARUNA:その子が「go!go!vanillas」が好きとかさ……。TOMOMI:うん、言ってたね。「GLIM SPANKY」も好きとかね。HARUNA:その子は「SCANDAL」は知らなかったわけじゃん。だから、そこの「関連」には私たちはいないってことだよね、たぶん。TOMOMI:そうだね。しかも「SCANDALって、もしかして『はーてーしーなーいー♪』(SPEED)の人たちですか?」って聞かれてね。HARUNA:私は嬉しかったけどな(笑)。TOMOMI: SPEEDと間違えられるなんてありがたいなって(笑)。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056