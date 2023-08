WOLF HOWL HARMONYがSCHOOL OF LOCK!に登場！こもり校長との関係性は!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月23日(水)の放送は、この日デビューのWOLF HOWL HARMONYがゲスト出演。パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が、こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)との関係性を聞きました。デビューの意気込みを聞いたトークとあわせて紹介します。WOLF HOWL HARMONYは、約4万8千人が参加したオーディション『iCON Z ~Dreams For Children~』からデビューした4人組のボーカル&ラップグループです。放送同日の8月23日(水)に、シングル「Sweet Rain」でデビューしました。こもり校長とは同じ事務所です。COCO教頭:校長のダンス仲間……後輩、ということで合っていますよね? どういう立ち位置なんですか?こもり校長:わかんない、どうなんだろう? 俺が一番わかってない。WOLF HOWL HARMONY:(笑)。こもり校長:みんなと俺との関係性って何なんだろうね?WOLF HOWL HARMONY:後輩です!こもり校長:そうなるのかな……? あんまり俺が、後輩と関係性を持たないからわかんないんだけど……。COCO教頭:響きが寂しいよ! SUZUKI先生はどうですか? 校長が先輩になるわけですけど、このラジオに来るって……やりやすいですか? やりにくいですか?SUZUKI:でも小森さんは……番組とかで一緒になったときは、気さくに話してくれるのですごく話しやすいですね。こもり校長:まぁ、それは仕事だからね。COCO教頭:やめて! ビジネス臭を出さないで!WOLF HOWL HARMONY:(笑)。こもり校長:今日(8月23日)はデビュー初日ですが……今日という日は二度と来ないわけですけど、どんな1日でしたか?RYOJI:いま、夢者修行にまわらせていただいているんですけど……。こもり校長:“夢者修行”って、イベントで全国各地をまわっているんだよね。RYOJI:はい。そのライブを今日は幕張でおこなったんですけど、デビュー日にリアルタイムで応援してくださるみなさんと、「ここから頑張っていこう!」と結束力を高め合えたのは僕にとっても感慨深いです。「ここからスタートなんだな」と、みなさんの顔を見て沸々と実感しましたね。こもり校長:「デビューしたなぁ……!」という感覚はあるの?RYOJI:そうですね。見てくださる方々も、いつもとは空気が違ったんですよね。すごく本気になっているというか。こもり校長:だってRYOJI先生は、いつにもましてトーンが低いもんね!RYOJI:あぁっ、すみません……!こもり校長:いつも低いんだけど、より低いよ!RYOJI:ちょっと低めにやらせてもらってます……。全員:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/