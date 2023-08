WOLF HOWL HARMONY “サッカー少年が3人、野球少年が1人”オーディション前は何をしてた？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月23日(水)の放送は、この日デビューのWOLF HOWL HARMONYがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、番組のリスナー層でもある学生時代の部活動や、オーディションを受ける前のエピソードなどを聞きました。WOLF HOWL HARMONYは、約4万8千人が参加したオーディション『iCON Z ~Dreams For Children~』からデビューした4人組のボーカル&ラップグループです。放送同日の8月23日(水)に、シングル「Sweet Rain」でデビューしました。こもり校長は、事務所の先輩にあたります。こもり校長:ウルフ先生は、10代のころはどんな学生生活を送っていたのかな? じゃあ、最近まで学生だったのは……くっく(HIROTOさんのあだ名)?HIROTO:はい! 学生時代は……小学校4年生から高校3年生までサッカーをやっていたので、サッカー少年っていう感じでした。本当にギャーギャー騒いでいた、子どもっぽい高校生でした。こもり校長:けっこう元気なタイプ?HIROTO:元気なタイプでした。こもり校長:みんなは、運動はやってたの?RYOJI:ここ3人(RYOJI、GHEE、HIROTO)は、サッカーをやってました。COCO教頭:SUZUKI先生は?SUZUKI:僕は野球をやってましたね。こもり校長:今日(甲子園決勝は)、見ました? デビュー日だから、リアルタイムでは見てないか(笑)。SUZUKI:いや(笑)、ニュースは見ました。毎回甲子園を見ると、熱くなりますね。関係ないのに、泣きそうになったりもします。こもり校長:そうだよね。こもり校長:オーディションの前は何をしていたんですか?GHEE:地元にいたときは、工場で車を作ったりしていました。上京してからは、トラックの運転手と土木をかけもちしながら、音楽をやっていました。こもり校長:ガテン系だ!COCO教頭:体力勝負ですね。こもり校長:くっくは?HIROTO:僕は、医療の専門学校に通っていました。2年通って、本当はあと1年通ったら看護の国家試験を受けて看護師になっていたところを、オーディションを機に辞めてオーディションを受けた、って感じです。こもり校長:まったく違う道なのに、そこに行こうと決めたんだね。HIROTO:でも、アーティストになりたいという夢を追いかけたのは、GENERATIONSさんの『UNITED JOURNEY』のライブを友達と観に行ってからなんです。こもり校長:やめろよぉ~!COCO教頭:わかりやすっ(笑)。HIROTO:本当なんです。オーディションの最初から言っていたんですけど。こもり校長:俺が気持ちよくなっちゃうよね(笑)。COCO教頭:ゲストは、WOLF HOWL HARMONY先生ですからね!こもり校長:RYOJI先生とSUZUKI先生は、DEEP SQUADというグループでもデビューしているわけじゃない。そこから、ある種二度目のデビューというは、どういう気持ちですか?SUZUKI:DEEP SQUADをもっと大きくするために、というのもそうですし、自分自身がもともと持っていたもっと大きな夢を叶えるためにどうするか、と思っていたときにこのオーディションの話をいただいたので。すごく迷ったんですけど、やらない手はないな、って。たくさんの方に支えられながらデビューすることができて、本当に再出発ですし、より多くの方に恩を返していけるように頑張っていきたいなと思っています。RYOJI:不思議な感覚だったのは……アーティスト名がWOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBEで、僕は「from EXILE TRIBE」が付いたのは今回が初めてなんです。もともと好きだったEXILEさんの意志を継いで、背中を見せていきたいと思っているので、覚悟がビシっと決まったというか。「僕もEXILE TRIBEの一員なんだ」と、今燃えていますね。こもり校長:(ファンが2曲のうち1曲に投票して)デビュー曲が「Sweet Rain」に決まりましたけど、ウルフ先生にとってどんな曲になりましたか?SUZUKI:ファンのみなさんと一緒に決めたということで、その分さらに愛着がわきますね。ファンのみなさんにもたくさん愛していただけた結果選ばれた曲でもあるので、めちゃくちゃ大事な曲です。僕たちは制作の段階から携わらせていただいて、何回もスタジオに行って話し合ったので、本当にいろんな思い出がありますね。そのなかに愛情もあって……という本当に大事な曲です。――ここで、「Sweet Rain」オンエアこもり校長:この曲が世の中に放たれて、これから応援してくださるみなさんと、この歌声とともに一緒に歩んでいくと思うんだけど……紆余曲折があるなかで降り注ぐこの声の感じ方は、日を増すごとにどんどん変わってくると思うわけ。10年後には全く違う声で降り注いでいて、そのときにはどういう景色なんだろうとイメージしたら、この先がすごく楽しみになりました。WOLF HOWL HARMONY:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/