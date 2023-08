忌野清志郎のソロアルバム「Memphis」とライブアルバム「HAVE MERCY!」のアナログ盤が12月13日に同時リリースされる。

「Memphis」は清志郎がRCサクセションの活動を無期限で休止したあと、1992年3月に発表したアルバム。原点に立ち返るべくスティーヴ・クロッパーをプロデューサーに迎え、アメリカ・テネシー州のメンフィスにて制作された。レコーディングにはオーティス・レディングとともに数多くの名盤を作り上げたバンド、Booker T. & the M.G.'sが参加。R&Bへのリスペクトあふれる1作となっている。「HAVE MERCY!」には「Memphis」リリース後に実施されたBooker T. & the M.G.'sとの全国ツアーより、1992年4月の東京・日本武道館公演の音源が収められている。

2作がアナログ盤でリリースされるのは今回が初。どちらもスティーヴが監修を手がけ、ナッシュビルのSterling Soundにてアナログカッティングが行われる。また「Memphis」のジャケットアートワークはカメラマン・鋤田正義が撮影した未公開写真を用いたものに刷新。清志郎がメンフィスを訪れた際の様子を収めた写真集が付属する。さらに「HAVE MERCY!」はCDには収められなかった楽曲を追加。清志郎が歌唱した楽曲はすべて収録される。ジャケットアートワークも同公演の写真を用いた新バージョンとなっており、当時会場で販売されたツアーパンフレットが付属する。

忌野清志郎「Memphis」収録曲

SIDE A

01. Boys

02. 雪どけ

03. カモナ・ベイビー

04. 世間知らず

05. 高齢化社会

SIDE B

01. ママ・プリーズ・カムバック

02. 石井さん

03. ぼくの目は猫の目

04. ラッキー・ボーイ

05. 彼女の笑顔

06. MTN

忌野清志郎「HAVE MERCY!」収録曲

SIDE A

01. Green Onions(Booker T. & the M.G.'s)

02. Hip Hug Her(Booker T. & the M.G.'s / 初収録)

03. Time Is Tight(Booker T. & the M.G.'s / 初収録)

04. Hold On~Knock On Wood~Last Night(Booker T. & the M.G.'s + Memphis Horns、ジム・ホーン)

SIDE B

01. BOYS

02. カモナ・ベイビー

03. ラッキー・ボーイ(初収録)

04. 雪どけ

SIDE C

01. ママ プリーズ カムバック

02. 石井さん(初収録)

03. LIKE A DREAM

04. ペテン師

SIDE D

01. ぼくの目は猫の目(初収録)

02. 世間知らず(初収録)

03. 彼女の笑顔

04. 高齢化社会(初収録)

SIDE E

01. つ・き・あ・い・た・い

02. トランジスタ・ラジオ

03. MTN

SIDE F

01. カラスの赤ちゃん

02. IN THE MIDNIGHT HOUR

03. SHAKE

04. (SITTIN' ON)THE DOCK OF THE BAY